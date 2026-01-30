Por: Raúl Terrazas Barraza

Sostenibilidad ambiental reto de retos

A favor del ambiente cualquier acción, por sencilla que sea cuenta y, la realidad es que cuenta mucho, en especial si se ve como la respuesta de los ciudadanos como parte integrante del planeta, del medio, del mundo y de la sociedad, es decir, quien se comprenda a sí mismo, podrá dimensionar la relevancia de llevar a cabo actividades, acuerdos, generar iniciativas, planes, proyectos o alianzas.

En razón de ello, la valoración que alcanza la propuesta de generar servicios ambientales enfocados a la sustentabilidad real, hará que la capital de Tamaulipas pueda distinguirse de muchas localidades estatales o del país, por su sociedad e instituciona ha reaccionado para favorecer el ambiente.

Fue agradable saber que, a invitación de Club Rotario de Ciudad Victoria, que representa Magid Vélez Assad, tuvo una gran respuesta, porque dos secretarios del gabinete estatal estuvieron allí, lo mismo que investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y representantes de la iniciativa privada, para mitigar los efectos que el cambio climático ha traído a la región, como temperaturas más altas la mayor parte del año.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de la entidad, arquitecto Karina Saldívar Lartigue, señaló la necesidad de que todos, gobiernos y ciudadanos actúen debido a la urgencia de impulsar proyectos de reforestación y la protección de ecosistemas de la mano con el impulso permanente de la educación ambiental.

Es puntos es que, se había puesto sobre la mesa de análisis, una intervención integral para la recuperación de la biodiversidad de la capital tamaulipeca que consiste en sembrar árboles, muchos árboles nativos que se seleccionarán por su resistencia al clima y lograr de esa forma que la ciudad cuente con pulmones ambientales que permitirán mejorar la calidad de vida de la población.

Fundamental será que el proyecto alcance una gran sentido de pertenencia por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones y dependencias, a fin de que la estrategia no se quede en palabras, sino que, se convierta en cultura ambiental victorense, de manera que, la secretaría de Educación que estuvo representada por el Doctor Miguel Ángel Valdez García, titular del área, promueva y convierta las escuelas en sitios desde los cuales se monitoree y se cuide el ambiente, para que las nuevas generaciones ya tengan ese chip integrado.

Por cierto, hubo firma de convenio y muchas palabras que dejaron un buen sabor de boca, aun cuando se trata del ambiente, tema que llama la atención cuando se plantea, pero, que pierde sentido cuando la gente debe de llevar a cabo las acciones urgentes para contener el cambio climático, con una verdadera estrategia de sostenibilidad.

Los otros

Mil versiones corrieron la mañana de este viernes por un suceso que se vivió en uno de los panteones de Ciudad Victoria, localizar en la parte norte de la misma, la primera de ellas de que durante el sepelio se generó un pleito entre personas que se manejan al margen de la Ley y que habían irrumpido en el sitio, otra, en el sentido de diferencias entre familias.

Sin embargo, al final resultó que todo se debió a que, por el uso de pirotecnia ya que, quienes la manejaron perdieron el control de ella, generando explosiones recurrentes de las cuales resultaron lesionadas más de una decena de personas.

Por el incidente, hubo quienes comentaron que, ya ni en los panteones se está en paz, esperándose no vuelva a repetirse.

En el municipio de tula, gobernado por René Lara Cisneros, el secretario de Turismo de la entidad, Benjamín Hernández Rodríguez, habló del segundo Festival del Cabrito que se lleva a cabo desde este viernes y terminará el domingo primero de febrero, mismo que tiene por objeto acrecentar la cultura y el turismo de ese lugar que, bajo la categoría de Pueblo Mágico, se ha visto favorecido con la visita de miles de personas durante todas las épocas del año.

El Festival tiene como sede el Recinto Ferial de Tula, que se convirtió en un lugar de convivencia familiar y en el cual se puede dar gusto al paladar, debido a las mil y una formas de preparación del cabrito, que forman parte ya de la tradición gastronómica que atrae turismo estatal, nacional e internacional y los asistentes podrán ser testigos del concurso de parrilleros

Se trata según dijo el funcionario de Turismo de tres días en los cuales se honrará la herencia huasteca, de apoyo a productores locales y de darle gusto al paladar con los platillos que allí se degustan, además habrá cabalgata, entretenimiento popular con música local y regional, el concurso de la cabra. Más lechera y el cabrito más gordo, talleres de elaboración de quesos.

Además, habrá exhibición y venta de artesanías, concurso de mezcales y podrá admirarse la Cuera Tamaulipeca que, tendrá de poco su denominación de origen con el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que lleva a cabo las acciones a través de la cuales se documentará su elaboración y será certificada.

Entonces, este fin de semana, el destino debe ser Tula, en el entendido de que serán tres días en los que no se hablará de política, por eso nadie quiere que vaya el Diputado Francisco Hernández Niño, quien anda encuerdado con la idea de quedarse con el puesto que ocupa Lara Cisneros en la actualidad.