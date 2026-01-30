Por: Raúl Terrazas Barraza

Partidos dan señales de vida

Todavía no se termina enero y ya los partidos políticos comenzaron a dar muestras de vida institucional y ciudadana, incluso, hay casos en los cuales los dirigentes, dicen estar listos desde las bases para salir airosos en las elecciones locales del 2027 con las cuales se cambiarán a los alcaldes que ya no pueden reelegirse y abrirán la posibilidad de que, una buena parte de los actuales puedan presentar candidaturas para quedarse en el cargo por tres años más.

Obvio, primero que nada, los partidos políticos al revisar sus estructuras tienen que ser muy cautos respecto al a forma en que quieren verse durante la participación en la elección que viene, incluso, hasta jugar con los políticos que ya tienen en cargos públicos, para que les ayuden a levantar otros proyectos para el corto y mediano plazo.

Incluso los proyectos políticos pueden combinarse, porque además de estar en juego elección de nuevas y nuevos alcaldes, relección de algunas y algunos, también habrá candidatura a diputaciones locales y federales, por tanto, los partidos que ya se acostumbraron a jugar coaligados en las elecciones tienen que poner muy en claro la forma de trabajar y mantenerse unidos, porque andar juntos y luego echarse en cara asuntos políticos desanima al electorado.

Y es que, de alguna forma, partidos como el del Trabajo y el Verde Ecologista de México cuyos líderes más visibles, Cendy Robles Méndez y el licenciado Manuel Muñoz Cano, creen que se pueden sumar estructuras para garantizar una mayor participación en las urnas, el asunto es que, en el desempeño político de quienes llegaron a una posición, se olvidan de su origen cosas de forma particular.

En el caso de la otra coalición que hubo, la del PRI y el PAN, queda claro que ya no se juntarán, porque el resultado de esa experiencia fue desagradable para ambos y será mejor que, en las elecciones locales y las de diputados federales del año que viene, se calen solos, en el entendido de que, Bruno Díaz Lara, hace mejor el papel de opositor que el PAN, ya que, el grupo de los Garcías de Reynosa cree que todavía las puede y decidió jugarle la contraria por la dirigencia al grupo panista cañero.

El hecho de que, las dirigencias de los partidos políticos den visos de movilidad dese el inicio de este año, significa que, de aquí a que comience el proceso electoral, programado para el mes de septiembre venidero, se darán hasta con la cubeta, para tratar de llamar la atención de los ciudadanos hoy y electores mañana a fin de que analicen la verdadera perspectiva que tienen para la elección del estado.

La lógica indica que, el partido en el Poder de Tamaulipas, Regeneración Nacional está en posibilidades de rescatar muchos de los municipios que están en manos del PAN y hasta ganarle la diputación de Tampico, aunque el nuevo dirigente panista sea el fracasado candidato a la gubernatura, César Verástegui Ostos, sobre todo si el actual Legislador, José Schekaiban Ongay, decide reelegirse, dado que, las condiciones en este momento están más a favor de Regeneración que del panismo.

La dirigente estatal del partido Regeneración, María Guadalupe Gómez Ruiz, dejó, por ahora, abierta la posibilidad para que la coalición de elecciones anteriores pueda mantenerse, obvio, porque ellos nada pierden y están en posibilidades de que, la responsable de modernizar al PT en la entidad, Robles Méndez, pueda ir en el primer lugar de la lista plurinominal, para que sea diputada local en la Legislatura que viene y no alguno de los nunca bien ponderados, que solo esperan la llegada de los tiempos para estar de nuevo en una curul, Arsenio Ortega Lozano y Alejandro Ceniceros Hernández.

Los otros

Por el rumbo de las grandes obras para las cuales se tiene el respaldo de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de esa área, ingeniero Pedro Cepeda Anaya, comentó que ya toma forma la del Puerto Seco de Ciudad Victoria y la carretera Corredor Golfo Norte, cuya infraestructura de primera, permitirá unir la frontera con los puertos del Sur de la entidad, para dar mayor agilidad al comercio internacional de mercancías.

En el municipio de Madero, el alcalde Erasmo González Robledo tomó la decisión de reestructurar su área de comunicación e información, acción que ha tenido eco positivo, debido a una serie de señalamientos que se hacían desde hace tiempo debido a la parcialidad con que se conducían algunos funcionarios de esa área.

Entraron al relevo de manera interina Francisco Alemán Lara y Emma Flor Torres Cantú, de quienes se espera una mejor actuación, en especial al punto que tiene que ver con la comprobación de los recursos.

El Diputado Local, Francisco Hernández Niño, que poco o nada ha ayudado a las personas de su región en el Altiplano de Tamaulipas, apareció ahora en eventos públicos para decir que quiere ser el alcalde de las personas a las que abandonó desde hace más de un año, porque el tiempo dedicado a la legislatura 66 lo absorbe como para visitar a la gente que confió en él.

En la capital e Tamaulipas, se realizó un evento para la toma de protesta del Nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, A.C., AMPROVIC, que preside María Concepción Reyes Reyes, quien se comprometió a defender los derechos de las mujeres, con determinación, en el entendido de que su nueva responsabilidad sucede en un tiempo relevante de su vida personal y profesional, de manera que nada le da más gusto que ser la representante de una organización integrada por mujeres profesionistas capaces, solidarias y con una gran vocación de servicio.

El equipo de trabajo de la nueva presidenta está conformado por, Rosa María Rodríguez Quintanilla como vicepresidenta, Blanca Zayonara Páez Olvera como secretaria, Yéssica Alejandra Urbina Méndez como Tesorera, como vocales colaboran Judith Terán Verástegui, Susana Alejandra García Caballero y Aleida Kisai Gutiérrez Candiani, en tanto que, la comunicación social fue encargada a Claudia Elisa Vázquez Andrade.