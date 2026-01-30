Entregó la Asociación “Regala una Esperanza” apoyos a familias vulnerables

Integrantes de la altruista Asociación “Regala una Esperanza”, tuvieron a bien llevar a cabo la entrega de cobijas a personas de bajos recursos de este municipio de Soto la Marina, durante estas ondas gélidas que han estado azotando a nuestra región.

Personas de la tercera edad, así como de bajos recursos estuvieron recibiendo estos importantes apoyos invernales por parte de quienes integran y forman parte de esta reconocida asociación civil que se destaca por tender su mano amiga a quienes más lo necesitan y que por estas nobles acciones se han ganado el reconocimiento de nuestra sociedad.