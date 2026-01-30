EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Pues SILVERIO FRAGOSO se destapó como candidato a Presidente del Comisariado del Ejido Soto la Marina que está integrado por Las Tunas y Tampiquito…Acompañará a SILVERIO el estimado amigo RODRIGO MANZANO ALCOCER como su candidato a suplente…La elección se habrá de desarrollar más o menos a mediados o a últimos del mes de marzo de acuerdo a la fecha en que se considera que se habrá de publicar la convocatoria correspondiente por parte de la autoridad agraria respectiva…Me comentó el buen SILVER que se animó a participar en este proceso ejidal debido a las muchas invitaciones que se le han estado haciendo por parte de sus compañeros de la comunidad en mención…Quedan realmente muy pocos ejidos en donde todavía se generan elevadas pasiones por el tema de los procesos para cambio de comisariados y entre estos tenemos el caso del Ejido Soto La Marina…Ya que menciono el caso de este ejido se hace necesario recordar a un histórico como lo fue don LUIS MEZA LÓPEZ…A Don LUIS MEZA le tocó ser comisariado en tiempos complicados por demás…En tiempos de disputas internas acudió a tratar de hablar con el entonces gobernador EMILIO MARTINEZ MANAUTOU y este no lo recibió en la capital del estado…Meses después MANAUTOU vino en gira de trabajo por Soto la Marina y en la agenda que le prepararon se incluyó a Tampiquito y cuando llegan los de giras del gobernador a avisarle de la visita del jefe del ejecutivo estatal les dijo que no lo iba a recibir en su comunidad…Les contestó muy molesto, “si él no me quiso recibir en su despacho, porque yo tengo que recibirlo en mi ejido…Y no lo recibió!…En otro orden de ideas falleció mi primo JUAN HERNANDEZ VILLANUEVA y fue sepultado el pasado miércoles en el panteón municipal de esta cabecera municipal…Originario como yo del Ejido La Peñita…Sus papás mis tíos JESUS HERNANDEZ y LILA VILLANUEVA se le adelantaron en el camino hace no mucho tiempo…Descanse en paz…Anuncia el Delegado de Bienestar estatal en este municipio RAUL RAMIREZ MIRELES, que en fechas próximas estará iniciando el censo para las despensas que el Gobierno de Tamaulipas envía a las familias vulnerables…Personal de la dependencia a su cargo va a andar trabajando en el levantamiento del censo, según indicó el funcionario estatal…Cada año se levantan las listas de los beneficiarios, de ahí la importancia de atender a los funcionarios de Bienestar…En días pasados platiqué con uno de esos líderes de la vieja escuela política marsoteña y recordó con agrado a algunos monstruos de la grilla local de antaño como LEONARDO BARRIENTOS, LEONEL TAVARES DE LA GARZA y GILBERTO RIESTRA entre otros como ZENÓN SILVA y JUAN ANTONIO ECHEVERRÍA entre otros…Los pleitos electorales entre los TAVARES y los RIESTRA eran de pronósticos reservados, tomaban la presidencia municipal y la cerraban por días…Los partidarios de ambas corrientes se decían de todo y los recuerdos hacia sus mamás eran el pan de cada día…Pero una vez pasadas las elecciones o los pleitos posteriores todos volvían a la calma…El que ganó a gobernar y el que perdió a sus asuntos particulares y la amistad se volvía a recuperar…De unos años para acá los actores políticos de Soto la Marina que no coincidieron hasta la amistad se retiran…Me diste contra, en automático ya eres mi enemigo….LUPE BERNAL hasta en la nómina tuvo a GILBERTO RIESTRA y ni modo que fueran del mismo equipo…En fin, eran otros tiempos…Afortunados los que jóvenes y todo alcanzamos a observar el comportamiento de los grandes de la política local…Unos verdaderos maestros!…Hablando de maestros de la política marsoteña, le hago llegar mi saludo y mis entero respetos a mi estimado amigo el Prof. LEONEL TAVARE DE LA GARZA quien se recupera de una cirugía que se le practicó en días pasados…Fue el Prof. TAVARES alcalde en dos ocasiones…La primera cuando completó la gestión de GUMARO BARRIENTOS cuando pidió licencia para ser candidato a diputado local y en la segunda ya por el periodo completo y de elección en la primera parte del gobierno de su amigo ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…En otro orden de ideas las integrantes de la Asociación Regala una Esperanza anduvieron entregando cobijas y cobertores a familias vulnerables en diferentes sectores poblacionales de nuestro municipio… De esta manera, se siguen significando por su solidario aporte en beneficio de quienes más necesitan el respaldo de nuestra sociedad…Bien por ellas!…Igual de cierto es que en días pasados nuestro amado Ejido La Peñita se sacudió con la noticia del fallecimiento de mi primo JUAN HERNANDEZ VILLANUEVA…Fue todo un personaje icónico de nuestro ejido…Amante desde siempre del tema de los caballos y del ganado…Diestro en esas artes como también, de la cacería…Platicador nato…Mil historias de su persona salieron…En fin…Solo se nos adelantó en el camino…Descanse en paz mi primo JUAN…Este próximo domingo continua la serie final por el gallardete municipal del rey de los deportes…Con ventaja de dos juegos a cero la novena de La Chona se apresta para terminar la tarea este domingo a partir de la once de la mañana en el parque de esta cabecera municipal ante el cuadro de Alazanas…Seguramente por ahí estaremos escuchando la voz siempre conocedora de don JUAN LARA NUÑO…Pues vamos a esperar a ver como resuelven los del PAN el tema de la próxima dirigencia estatal que está en puertas de decidirse el tema sobre la forma en la que se jugará el proceso interno…Visible el distanciamiento que ya se da entre ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y el ex candidato a gobernador CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Ya no le rezan políticamente al mismo santo…Se ha dado el esperado quiebre entre ambos…Cada uno se trae su propio proyecto político interno…Estas son señales infalibles en cuanto a que si TRUKO hubiera ganado la elección para gobernador se hubiera destetado desde el primer momento del hombre de los vientos de cambio…Y claro que el tema del proceso interno de los azules tienen con el alma en vilo a la mayor parte de los liderazgos de ese partido y hasta también a quienes oficialmente no son panistas como el caso de la familia MEDINA en donde tienen a TRUKO como su gran mesías…Si el TRUKO pierde el proceso interno panista lo más seguro es que ellos van a buscar políticamente otras alternativas distintas al PAN…En cambio si el de Xicoténcatl gana la partida interna entonces se habrán de fortalecer los MEDINA rumbo al 2027…Apostamos?….Ya que hablamos de gente del PAN también es cierto que el ex alcalde marsoteño ABEL GÁMEZ CANTÚ es el más leal de los cuadros del ex gobernador CABEZA DE VACA…CABEZA lo hizo Subsecretario de Desarrollo Rural en el inicio su sexenio y después lo convirtió en candidato y alcalde de Soto la Marina…Lo cierto es que los panistas tamaulipecos todavía no saben si se decidirá este tema mediante el voto directo de la militancia o por asamblea de delegados…Si fuera por voto de la militancia estará bueno el agarre…Si es por delegados ya la tienen ganada los cabezones…Pues el Ing. JOSE PECERO sigue entregando más paquetes de gallinas en comunidades rurales sobre todo en la parte sur hasta donde tengo información…Me dicen que ha comentado que si aspira a ser el candidato de MORENA a la presidencia municipal…De igual manera ha expresado que está esperando los tiempos oficiales del partido guinda…Lo cierto es que a estas alturas nadie puede asegurar nada respecto al tema de las candidaturas a la alcaldía marsoteña…Que a nadie se le puede negar que se muevan en la geografía municipal también es muy cierto…Lo cierto también es que la temperatura o el calor tempranero de los aspirantes son hagan de cuenta una mina de oro para la gente común que solamente los está esperando que lleguen a sus territorios para hacerlos garras…Y los hacen garras a todos…Sin la menor distinción…Desde la Colonia Miguel de La Madrid el buen amigo CHITO RODRIGUEZ ESPINOZA reitera su lealtad política al equipo en el poder municipal…También reitera su firme e incondicional amistad al patriarca moral de esta importante corriente política, como lo es el empresario JORGE JIMENEZ SALINAS…De igual manera destaca su pertenencia al grupo en el poder en Soto la Marina el Delegado Municipal de Vista Hermosa el buen amigo CHUY YÁÑEZ…Muy buena acción la de GLYNNIS la de haber mandado instalar los juego de animalitos en la plaza principal…Para los niños de la actualidad son toda una emoción y grato esparcimiento…Y para otros como el caso de un servidor entre muchos otros son momentos para evocar tiempos de antaño y hermosos de felices e inolvidables tardes de niñez…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…