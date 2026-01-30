Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Agenda llena en Tula

*Motivo: Segundo Festival del Cabrito 2026

*3 días de fiesta y de mucha alegría

El alcalde tulteco, el Químico Rene Lara Cisneros, desde este viernes 30 de enero y hasta el día 1 de febrero está lleno de actividades con motivo de celebrar el Segundo Festival del Cabrito 2026. De acuerdo a lo oficial el programa está de la siguiente manera:

Sábado 31 de enero:

9:00 a.m., Concurso de Parrilleros de Cabrito y presentación de Danza Autóctona.

10:00 a.m., Huapangueros “Los Balderas”; 3ra Muestra de Ganado Caprino; Tianguis Caprino y venta de productos por emprendedores y artesanos.

2:00 p.m., Cata y Concurso de Mezcales de Tamaulipas.

3:00 p.m., 1ra. Subasta de Ganado Caprino, todo esto en el Recinto Ferial.

8:00 p.m., callejoneada. Plaza principal

9:00 p.m., baile. Plaza principal.

Finalmente domingo 1 de febrero:

9:00 a.m., Concurso Regional de Cabrito a la Cazuela en Recinto Ferial.

10:00 a.m., inicio de Cabalgata, con salida Ejido 5 de mayo hasta llegar al Recinto Ferial.

12:00 p.m., Show Fauna Viva.

1:30 p.m., presentación Casa de la Cultura.

2:00 p.m., degustación de platillos, degustación de Mezcales y Cervezas Artesanales y presentación de Emmanuel, ganador “Tula Canta”. Todo ello en el Recinto Ferial.

Durante el festival habrá actividades infantiles, brincolines y más sorpresas. Así que no faltes, están invitados todos los del municipio, de la región y visitantes de otras partes fuera y dentro del estado. Los invitados especiales serán los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.

El objetivo principal del Festival del Cabrito 2026, es impulsar el posicionamiento de la gastronomía del cabrito, fortalecer la cadena productiva caprina y promover a Tula como un destino turístico estratégico, generando una derrama económica sostenible a través de actividades gastronómicas, comerciales, artesanales, culturales y hoteleras. Todo ello en coordinación con las autoridades estatales de Turismo y municipales.

Este será el Segundo Festival del Cabrito en el Pueblo Mágico de Tula, luego del éxito obtenido en la edición anterior, que generó una importante derrama económica y agotó la oferta de productos y servicios, por lo que seguramente en esta nueva jornada crecerá más en infraestructura. Qué bueno y ojalá todo sea un éxito.

Por cierto, hablando de agenda precisamente, sino hay cambio en la del mandatario tamaulipeco, al parecer si estará este sábado allá en Tula en el Segundo Festival del Cabrito e iría en familia y parte de sus colaboradores para constatar y deleitar todas las formas de hacer cabrito, además su presencia le daría más realce al evento. Así que pendientes para informar al respecto.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, por ahí en el Festival del Cabrito seguramente se dejaran ver las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco, quienes de alguna forma los veremos participando activamente, es decir, Maricela Rodríguez González, Sindy Paoleth Monita Ramírez, Manuel Báez Martínez y la inquieta Gladys Magalis Vargas Rangel, de Bustamante, Palmillas, Jaumave y Miquihuana, respectivamente, invitados por su anfitrión el alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros.

2.- Las cabañuelas 2026 terminan formalmente este sabado 31 de enero y aún no ha pasado nada. Qué bueno, aunque algunos afirman que no funcionan, la naturaleza hace su ciclo, hay años que no llueve el mes de enero y así de sencillo. Mejor ahí la dejamos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.