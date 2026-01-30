Abre CBTA 271 proceso de inscripciones para segundo, cuarto y sexto semestre a partir del 3 de febrero

El CBTA 271 de Soto la Marina, abre su periodo de inscripciones para los alumnos que cursarán segundo, cuarto y sexto semestre.

Así dio a conocer lo anterior el Ing. Leonel Córdova Montes en su calidad de encargado de la Dirección del CBTA 271, quien refiere que como una motivación a los estudiantes de excelencia o calificación de 10, se les aplica un sustancial descuento, pero que es muy importante que dichos alumnos deben acudan dentro del día que les corresponde su inscripción, ya que de lo contrario no se les aplicará el apoyo.

Las fechas de inscripciones son: II SEMESTRE 3 y 4 de febrero, IV SEMESTRE 5 de febrero y VI SEMESTRE 6 de febrero.