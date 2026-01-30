Locales

Abre CBTA 271 proceso de inscripciones para segundo, cuarto y sexto semestre a partir del 3 de febrero

1 hora ago
Menos de un minuto

El CBTA 271 de Soto la Marina, abre su periodo de inscripciones para los alumnos que cursarán segundo, cuarto y sexto semestre.

Así dio a conocer lo anterior el Ing. Leonel Córdova Montes en su calidad de encargado de la Dirección del CBTA 271, quien refiere que como una motivación a los estudiantes de excelencia o calificación de 10, se les aplica un sustancial descuento, pero que es muy importante que dichos alumnos deben acudan dentro del día que les corresponde su inscripción, ya que de lo contrario no se les aplicará el apoyo.

Las fechas de inscripciones son: II SEMESTRE 3 y 4 de febrero, IV SEMESTRE 5 de febrero y VI SEMESTRE 6 de febrero.

1 hora ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Entregó la Asociación “Regala una Esperanza” apoyos a familias vulnerables

48 min ago

Inician el 3 de febrero inscripciones en el COBAT 16 para alumnos de nuevo ingreso

53 min ago

Iniciará en próximos días levantamiento de datos para el programa de despensas de la SEBIEN: Raúl Ramírez Mireles

56 min ago

Promueve el Profr. Enrique Meléndez Pérez su pre-candidatura a Secretario General de la Sección 30 del SNTE

59 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button