Participará Gobierno de Tamaulipas como consejero en la Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad

Ciudad de México.- Enero 29 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, en seguimiento a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal, asistió al acto de creación de la Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad (AMAEM), que surge como un espacio fundamental para posicionar la transición energética justa, la electrificación, la movilidad sostenible y el almacenamiento eléctrico en México.

Destacó la necesidad de que esta nueva organización pueda desarrollarse como un espacio que centralice el diálogo con el conjunto de regulados y participantes de los diferentes sectores involucrados en la movilidad eléctrica y la transición energética.

Al frente de la presidencia de la AMAEM estará la Dra. Yolanda Villegas y donde el Gobierno de Tamaulipas participará de la mano del secretario de Desarrollo Energético como consejero, donde se pondrá todo el esfuerzo para que la asociación pueda crecer y desarrollarse para lograr sus objetivos y ser un epicentro de diálogo entre diversas asociaciones, regulados, el sector privado, público, social y con las demás entidades de nuestro país, por lo que Tamaulipas se posiciona a la vanguardia de este esfuerzo.

En el evento, realizado en la representación del estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, se destacó la importancia de avanzar en regulaciones vinculadas al almacenamiento eléctrico de baterías y la electromovilidad, señalando que estos elementos son fundamentales para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.