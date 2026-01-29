FITUR, otra puerta al desarrollo  turístico de Tamaulipas: Sectur

-Obtuvo el estado buenos resultados que se traducirán en más visitantes en el corto, mediano y largo plazo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 29 de 2026.- Con más de 128 citas de negocios con compradores, tour operadores, organizadores de eventos, empresas dedicadas a la realización de eventos y más de 15 mil visitantes en el stand, Tamaulipas sonó fuerte en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026.

“Se dieron los acercamientos con la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico, además de avances para incrementar la conectividad aérea y para el sector hotelero, excelente información que ampliaremos más adelante, entre otros temas más”, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Indicó que estos encuentros no fueron reuniones aisladas; se tradujeron en alianzas estratégicas, compromisos de promoción y la apertura de nuevas rutas hacia mercados europeos.

“Fue satisfactoria la primera participación de Tamaulipas durante la administración; la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, agradeció a nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya la participación de una manera muy especial”, señaló el funcionario estatal.

La delegación de Tamaulipas estuvo integrada por los municipios de Tampico, Madero, González, Altamira, Matamoros y Tula, Pueblo Mágico.

Las y los miles de asistentes al magno evento conocieron parte de nuestra riqueza turística, desde las playas de Miramar y Bagdad, la riqueza cultural de Tampico, hasta el potencial ecoturístico y de aventura de la zona sur y la frontera.

Además de la belleza de nuestra emblemática Cuera Tamaulipeca, artesanías, el mezcal, la huapilla, el tequila, entre otros más.

“Cada interacción reforzó la imagen de un estado vibrante, hospitalario y listo para recibir turismo de calidad, y ya nos estamos preparando para el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos (TNPM), en su edición 2026, que se realizará en Tampico con la presencia de los 177 Pueblos Mágicos del país, además de miles de visitantes”, concluyó.