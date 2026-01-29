Firma de convenio entre la SEDENER y Solarig permitirá avanzar en proyecto fotovoltaico en Altamira

Ciudad de México.- Enero 29 de 2026.- En las instalaciones de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, realizó la firma del Convenio de Colaboración con la empresa Solarig, la cual desarrollará un proyecto fotovoltaico en la zona sur del estado, al ser ganadora de la Convocatoria de la Comisión Nacional de Energía para solicitudes prioritarias de permisos de generación e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.

Dicho convenio constituye un paso clave para la materialización del proyecto de generación eléctrica, que contará con una capacidad instalada de 142 megawatts (MW), aumentando la infraestructura energética del estado.

“Ellos han acreditado una fabulosa capacidad de 142 MW en fotovoltaico en Altamira; este convenio nos ayudará a empujar para que esto se materialice en el muy corto plazo, fortaleciendo la inversión público-privada y que el sistema energético de nuestro país se vaya transformando”, comentó el funcionario estatal.

Por su parte, Francisco Javier Abejaro Serra, apoderado legal de Solarig y firmante del convenio, agradeció el apoyo para la realización de esta colaboración para este y otros proyectos.

“Para nosotros es muy importante recibir este apoyo por parte del gobierno del estado, para llevar a cabo estos proyectos y que se realicen de la mejor forma”, señaló.

Indicó que Tamaulipas se ubica dentro de los estados de México que cuentan con condiciones adecuadas para la generación eléctrica fotovoltaica, consolidando al estado como una potencia energética y como elemento fundamental para la transformación del sistema energético.