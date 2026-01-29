Coordinación Estado–Municipio en Matamoros fortalece la planeación y el uso eficiente de recursos públicos

Matamoros, Tamaulipas.– Enero 29 de 2026.- En el marco de la sesión solemne de Cabildo para conmemorar el Bicentenario de Matamoros, y en representación del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, asistió a este acto institucional en el que se refrendó el compromiso de mantener un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y las autoridades municipales.

Durante el encuentro, Ramírez González señaló que, bajo la conducción del gobernador, se sostiene una agenda de colaboración permanente con el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, y el Honorable Ayuntamiento, orientada a impulsar obras estratégicas y acciones prioritarias que atiendan necesidades de la población y fortalezcan el desarrollo del municipio.

En entrevista, el titular de Finanzas subrayó que este esquema de coordinación permitirá asegurar proyectos con impacto directo para Matamoros, al establecer mecanismos de planeación y seguimiento que contribuyan a ordenar prioridades y consolidar resultados.

Asimismo, indicó que los avances derivados de este trabajo conjunto se verán reflejados durante el presente año, como parte de una visión institucional enfocada en planear, ejecutar y cumplir con responsabilidad, en beneficio de las y los tamaulipecos.

Finalmente, el secretario reiteró que, gracias a un manejo responsable de los recursos públicos y a la conducción estratégica de la administración estatal, las finanzas en Tamaulipas están bien y estarán mejor.