Asigna SET plazas docentes de nuevo ingreso y de promoción vertical

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 29 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer el sistema educativo estatal y basado en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó la asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso y de promoción vertical.

Hugo Armando Fonseca Reyes, Subsecretario de Administración de la SET y representante del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, encabezó este evento que se efectuó de forma virtual, con las y los docentes que participaron en estos procesos.

A través de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (COSICAMM), y de acuerdo con el orden de prelación de los maestros participantes, se entregaron 152 claves de los distintos niveles educativos, asignándose 112 plazas a docentes de nuevo ingreso y 40 claves en el proceso de promoción a funciones directivas y de supervisión para el ciclo 2025-2026.

Del total de las asignaciones, la mayor parte fueron para docentes de nuevo ingreso, correspondiendo 16 para el nivel de educación especial, 18 para preescolar, 72 para nivel primaria y 6 para telesecundaria, contabilizando 112.

Mientras que en la asignación de promoción a funciones directivas y de supervisión, se entregaron una para educación especial, una para el nivel inicial, dos para nivel preescolar, 21 para primarias, seis para las secundarias generales y nueve para secundarias técnicas, sumando un total de 40.

El Subsecretario de Administración felicitó a las y los maestros de nuevo ingreso por sus nuevas asignaciones, resultado de su buen desempeño, capacidad y habilidad demostrados durante los procesos de selección, y a las y los docentes de promoción vertical por su capacidad y responsabilidad mostrada durante su labor educativa, obteniendo un ascenso como consecuencia de sus buenas prácticas, y comunicó que los nombramientos se entregarán físicamente el próximo viernes.

Con estas acciones, el sistema educativo en Tamaulipas se fortalece, impulsando la visión educativa del gobernador Américo Villarreal Anaya y del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, de hacer de la educación una herramienta fundamental en el desarrollo y transformación que requieren los tamaulipecos.