Anuncia Campo Trion un avance del 50% frente a costas tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 29 de 2026.- La empresa Woodside Energy informó que, al cierre del año 2025, cuenta con un avance del 50% del Campo Trion, el cual se desarrolla frente a las costas tamaulipecas, considerado el primer campo petrolero de aguas profundas en México.

De acuerdo con el cuarto informe trimestral, será este 2026 cuando arranquen los trabajos de perforación del primer pozo petrolero, siendo hasta el año 2028 el inicio de producción.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, detalló que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para que este proyecto genere beneficios y un desarrollo económico significativo en los municipios de Altamira, Tampico, Ciudad Madero y Matamoros.

Asimismo, el subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER, Gobirish Mireles, añadió que la empresa australiana informó que el proyecto avanza conforme a lo planificado y que, a partir del mes de marzo, iniciarán las primeras actividades operativas.

Trion se desarrolla bajo un esquema de asociación con Pemex. En junio de 2023, Woodside solicitó a la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos la aprobación del Plan de Desarrollo para la Extracción y, finalmente, el 31 de julio de 2023, se firmó el Primer Convenio Modificatorio del Contrato, designando oficialmente a Woodside como operador del Campo Trion.