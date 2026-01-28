Supervisó presidenta de México construcción de Estaciones Seguras en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Enero 28 de 2026.- Con la supervisión que realizó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la construcción de las Estaciones Seguras en la frontera de Tamaulipas, se refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual lidera Américo Villarreal Anaya.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, mencionó que la visita de la presidenta deja certeza y consolida la verdadera transformación de nuestro estado al trabajar en conjunto para generar beneficios a las y los tamaulipecos.

Apuntó que la presidenta Sheinbaum corroboró el avance de esta obra sobre el tramo de la carretera La Ribereña, que hoy es atendida mediante un nuevo modelo de seguridad con presencia institucional permanente, además de más estaciones en toda la frontera para fortalecer la atención en este rubro.

Informó que las Estaciones Seguras en construcción presentan un diseño de mayor dimensión, con capacidad operativa para hasta 30 elementos, materiales de alta resistencia como concreto balístico y una ubicación estratégica que fortalece la vigilancia y protección de quienes transitan por la zona fronteriza.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) refirió que el avance ha sido significativo, con un 85 por ciento en la estación de Camargo, 68 % en Miguel Alemán, 65 % en Valadeces y 64 % en Reynosa Norte.

“Por primera vez, La Ribereña cuenta con Estaciones Seguras, región históricamente desatendida; hoy los que circulen por esta zona del estado lo harán con mayor seguridad”, concluyó el servidor público.