Ninguna familia en Tamaulipas se quederá sin acceso a la energía eléctrica; iniciará el Programa Electrificación al 100% en Villa de Casas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 28 de 2026.- El arranque del programa “Electrificación al 100%” en Tamaulipas, dará inicio el próximo miércoles 4 de febrero en Villa de Casas, Tamaulipas, siendo el primer municipio donde se realizarán las obras para la instalación de los equipos fotovoltaicos, informó el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la Secretaria de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Roberto Manuel Rendón Mares,

Ante medios de comunicación, y al dar a conocer los detalles, destacó que impulsado por el humanismo y el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, este programa tiene el objetivo de que “ninguna familia en Tamaulipas se quede sin acceso a la energía eléctrica por su ubicación o por limitaciones técnicas que no puedan ser atendidas”.

“El Municipio de Casas fue seleccionado para iniciar esta ruta de justicia social y energética. La sinergia entre el municipio, la CFE, la Secretaría de Bienestar y el DIF Estatal, liderado por la presidenta María de Villarreal, permitió identificar con precisión a las familias donde la red de cableado tradicional es inviable”, comentó.

Las familias beneficiadas se ubican en los ejidos de Felipe Ángeles, Rancho El Carrizo, Las Lajas, Palo Blanco, La Guadalupana, Subida de Palmas, Rancho El Nogal, Rancho El Gavilán, Loma Blanca, El Cabazeño, El Texanito, Buena Vista, Las Negras, Jacinto Canek, El Progreso y Valle de San José.

Añadió que, en diciembre de 2025, se llevaron a cabo capacitaciones a las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Altamira, la Universidad Politécnica de Victoria y el Instituto Tecnológico de Victoria, lo cual fortalece el programa y genera oportunidades de desarrollo profesional para las y los jóvenes tamaulipecos.

“Este programa se realizará durante el periodo 2025-2028, dentro de la administración del gobernador Américo Villarreal”, finalizó.