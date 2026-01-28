Mantiene SEBIEN entrega de alimentos en comedores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 27 de 2026.- A través del programa Comedores del Bienestar, instalados en zonas urbanas y rurales del estado, la Secretaría de Bienestar Social tiene garantizado el servicio de comida caliente para población vulnerable, especialmente en esta temporada de intenso frío, informó Silvia Casas González, titular de la dependencia.

Dijo que son más de 2 mil 600 comensales que acuden de lunes a viernes a recibir comida caliente dos veces al día, en los 60 comedores distribuidos en diversos municipios, como parte de la política de impulso al bienestar para todas y todos los tamaulipecos que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“En estos días de intenso frío no se cierran estos comedores; permanecen abiertos atendiendo a las personas que más lo necesitan, como nos ha ordenado nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, de estar muy cerca y pendientes de este y todos los programas de bienestar”, recalcó.

En los 60 comedores existentes se realiza una permanente supervisión para garantizar que se cumplan los objetivos, por lo que se tiene la seguridad de que hay una buena atención, con comida nutritiva y de calidad, los 365 días del año, afirmó Casas González.

Mencionó que en los Comedores del Bienestar se sirve comida caliente y de calidad a más de 2 mil 620 beneficiarios que habitan en zonas urbanas y rurales con presencia de rezago social.

En los comedores operan 174 voluntarias, quienes preparan los alimentos y prestan sus servicios de atención a los comensales, los que se integran en su mayoría por niñas, niños, madres solteras y personas de la tercera edad.

Anunció que este año la infraestructura de Comedores del Bienestar crecerá con la próxima instalación de cinco centros más en municipios del sur del estado, en un trabajo coordinado con las presidencias municipales para ofrecer una alternativa segura y constante de alimentación suficiente, variada y nutritiva a personas en situación de vulnerabilidad.

Precisó que, además del servicio de comida que se ofrece en los Comedores del Bienestar, estos lugares son propicios para el encuentro comunitario en un ambiente digno, de sana convivencia, que genera además lazos solidarios y de confianza entre los asistentes.