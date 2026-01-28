Por: Raúl Terrazas Barraza

Aportará UAT más profesionales al desarrollo

Hubo Asamblea Universitaria esta mitad de semana y fueron aprobadas cinco nuevos postgrados y dos licenciaturas que comenzarán el próximo semestre, tras su instrumentación, tratándose de programas educativos previstos en la política institucional de la UAT encaminada a consolidar la oferta académica en dirección a las necesidades actuales de los sectores productivo, científico y social.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Médico Dámaso Anaya Alvarado, presidió los trabajos de la Asamblea en la que, también se aprobaron ajustes relativos a la ampliación de la educación media superior o de preparatoria, nivel en el cual la Universidad ha incursionado con éxito, así cómo, asuntos inherentes a la reorganización administrativa y operativa institucional.

Respecto a los nuevos postgrados y las licenciaturas, el líder de los universitarios hizo ver que, con los proceso de actualización académica, se busca garantizar que la formación profesional responda al impacto requerido para el desarrollo estatal y nacional.

Entre otros programas educativos, se encuentran el doctorado en ingeniería industrial, la maestría en ingeniería de negocios y la especialidad en topografía y geomática, estas, en la Facultad de Ingeniería de Tampico.

También la maestría en inteligencia logística y gestión sustentable en las cadenas de suministro que se dará en la Facultad de Comercio y Administración del Sur de la entidad y la especialidad en psicología forense que se tomará en la Facultad de Derechos y Ciencias sociales de esa misma región de Tamaulipas.

La Asamblea Universitaria que es el máximo órgano de la UAT y en la cual está representada la comunidad universitaria de todos los Campus, también aprobó las licenciaturas en Ingeniería en sostenibilidad en la Facultad de Ingeniería de Tampico y será en modo no escolarizado y, la licenciatura en comercio exterior y aduanas que será llevada en forma mixta en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

Los otros dos doctorados a los que pueden ingresar profesionistas afines, son el de ciencias biomédicas y el de computación, en tanto que, estarán disponibles a partir de agosto próximo, maestrías en ciencia y tecnología de alimentos, en análisis clínicos, en administración industrial, en construcción, en ciencias de la computación y una más, la de ingeniería portuaria.

Ha crecido la oferta educativa y, por tanto, también el compromiso, pero, al cual se responde casi de manera inmediata, porque dentro del esquema de trabajo de la Rectoría que tiene a su cargo Anaya Alvarado, está contribuir al desarrollo de la entidad mediante la formación de especialistas, expertos e investigadores que tengan la capacidad de hacer más productivas todas las áreas económicas del estado.

La Asamblea Universitaria se reunió en el Centro de Excelencia del Campus Victoria de la UAT y en ella estuvieron miembros de gabinete rectoral, directores de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, representantes de alumnos y de docentes de toda la entidad y fue transmitida a distancia a través de la red interna de la Institución.

Los otros

En el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, hay sesión de trabajo para conocer los informes de los Comités de Ética y Conducta y de la Presidencia, al Consejo, en dónde, este último se refiere al cumplimiento del compromiso de destrucción de la documentación electoral empleada en la jornada del proceso extraordinario del año pasado, mediante el cual fueron electos los integrantes del Poder Judicial tanto Federal como Estatal, de conformidad a la reforma judicial que se dio en la administración federal anterio

Esto de la documentación se encuentra plasmado en el informe que presenta el Consejero licenciado Juan José Ramos Charre.

También el Consejo del IETAM, los proyectos de resoluciones sobre medios de impugnación que fueron presentados ante la autoridad electoral, como es el caso de la inexistencia de infracción que se atribuía al Diputado panista José Abdo Schekaiban Ongay por presunta violencia política contar las mujeres en razón de género y el lado opuesto, al declararse como existente esa misma acusación al medio de comunicación 4C News.

En ese mismo tenor serán dados a conocer al Consejo los resultados de otros cuatro casos y, con los cuales habrá de cerrarse los expedientes que analizó la Comisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores que tiene a su cargo la Consejera, licenciada Marcia Laura Garza Robles.

Una acción rápida de la Fiscalía General de Justicia del Estado que tiene a su cargo el licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, permitió demostrar que la información dada a conocer en un medio de comunicación del vecino estado de Nuevo León, sobre la desaparición de una familia de San Luis Potosí, en el municipio de Altamira, fue incorrecta, porque las autoridades tamaulipecas, lograron contactar a las personas aludidas en la publicación nuevoleonesa, encontrándose bien y sin comentarios de parte de ellos que hayan enfrentado un problema adverso.

La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, hizo saber que la familia está bien y que nunca fueron objeto de agresión o privacidad de su derecho de libertad o de circular, por ello, el hecho de que la Fiscalía haya informado muy pronto de la realidad, dio pie a infinidad de comentarios positivos tanto en redes sociales como en la comunicación directa entre personas, en virtud de que antes no sucedía así.

Obvio, habrá que considerar que las instrucciones del Fiscal General, Govea Orozco, son precisas en el sentido de resolver todo aquello que tenga que ver con la seguridad de las personas en Tamaulipas y, por tanto, que, el esperado cambio de los ciudadanos ya está en la Fiscalía General de Justicia del Estado.