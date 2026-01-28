Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Arnulfo bien con la prensa

*Vicente Joel Hernández Navarro en reunión en la CDMX

Todavía se comenta desde hace varios días el mensaje responsable y alentador que le dio a la prensa tamaulipeca el dirigente de los maestros en el estado, el Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, que con gran experiencia y capacidad política alentó a los comunicadores a hacer bien su trabajo, con palabras adecuadas y certeras para que cumplan su función social.

Sin duda el profesor Arnulfo sabe que frente a la prensa hay que tener no solo una buena relación, sino también una buena reputación como líder y servidor público que cumple las promesas con su gremio y sabe hacer buena política; esto ha quedado bien visto en el encuentro que tuvo con los comunicadores, adelantando que vienen buenos tiempos para los maestros de Tamaulipas, los que siguen trabajando para cumplir con su función social y recibir la aceptación y el apoyo de la ciudadanía por su trabajo. Enhorabuena maestro.

Por cierto, las buenas noticias que esta semana llegaron a Tamaulipas por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también favorecen al municipio de Ciudad Victoria; toda vez que las obras clave que ha proyectado el alcalde victorense Lalo Gattás, podrán ser terminadas en tiempo y forma.

Obviamente, recibiendo el apoyo incondicional del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, lo que no dudamos terminará con bien, si entendemos que lo que se está haciendo en Victoria no es poca cosa. Serán obras que asegurarán el abasto de agua potable y otros servicios para la capital del estado por muchos años más.

En cuanto a la agenda de salud, pues ahí tiene que el titular del ramo en la entidad, Vicente Joel Hernández Navarro, declaró que durante la supervisión al nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, obra en la que se han invertido más de 2 mil 300 millones de pesos, con 150 camas y equipamiento en 30 especialidades, la presidenta CSP, anunció que se prevé inaugurar este complejo en el primer semestre de 2026, y además, autorizó una inversión adicional para el Hospital del IMSS-Bienestar de Madero, a fin de instalar la Unidad de Radiooncología, llamada búnker, que albergará servicios de radioterapia.

También nos informan desde la ciudad del smog que el Dr. Hernández Navarro ya está en la CDMX para participar en la reunión nacional a celebrarse desde este jueves 29 al 30 de enero, donde estarán presentes también sus homólogos de los demás estados del país, así como todos los Coordinadores del IMSS-Bienestar y convocados por el Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz. El tema central es: Fortalecimiento de la salud en la Ciudad de México y el IMSS-Bienestar, que no son más que acciones clave basadas en la agenda actual de la administración federal.

Que serán dos días de trabajo donde habrá la Primera Feria de la Salud Mental y que tendrá lugar en Explanada de la Casa de la Cultura, ofreciendo talleres y acompañamiento psicológico, además acciones del IMSS-Bienestar y SEDESA, continuando con el fortalecimiento de servicios, incluyendo el plan anual de atención a enfermedades crónico-degenerativas y la detección temprana de cáncer. Vacunación Invernal 2025-2026, para continuar la campaña de vacunación gratuita contra influenza y COVID-19 en centros de salud y unidades móviles.

Total que habrá toda una gama de mejoramiento en esta materia y esperemos a ver que nos trae de buenas noticias para Tamaulipas el secretario de Salud en nuestra entidad, Dr. VJHN. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, acudimos a las instalaciones del Sutspet y nos percatamos que en una de las oficinas estaba una foto de la líder sindical Blanca Valles Rodríguez con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y vaya que si le vemos química entre ambas, pues la foto lo dice todo, se ven como grandes amigas y “dialogando” abiertamente ante todo; por eso se dice que es tiempo de mujeres y lo que vimos recientemente en el Polyforum Victoria, lo dice todo. O sea, Blanquita va, que “Vuela Alto”. Qué bueno, se lo merece.

2.- Aplicando la frase “educación, educación y más educación” del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, el alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez, atento en el tema dijo que, se equiparon las supervisiones escolares No. 148 de primaria y la Supervisión No. 24 de preescolar, brindando mejores herramientas para el trabajo educativo.

Asimismo, se apoyó de manera directa a la alumna de la Escuela Normal “Profr. y General Alberto Carrera Torres”, Cecilia Martínez con una impresora, para facilitar la realización de sus trabajos finales de titulación. Es por eso que la educación es una prioridad de prioridades en el municipio y se continuará respaldando a toda la comunidad educativa. Subrayó el edil.

Por lo tanto, así se fortalece con las herramientas necesarias para el aprendizaje y la formación como el pilar fundamental de su gobierno para la transformación de Jaumave.

3.- Una de sociales:

Desde este espacio de su preferida columna “dialogando” que ha trascendido allende las fronteras, vaya el saludo para la joven alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, pues este día miércoles 28 de enero es su cumpleaños, por lo que, le deseo mucha salud, alegría y éxito en su labor diaria al frente del municipio que dignamente representa y siempre con el compromiso de servir a las familias Palmillenses. Y sé que lo festejará trabajando con gran responsabilidad porque: “primero el pueblo”. Enhorabuena Presidenta y que vengan muchos años más de vida para que los disfrute a lado de los suyos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.