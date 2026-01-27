Tamaulipas tiene rumbo y coordinación con el Gobierno Federal: Américo

-Se destinan 24 MMDP para programas federales, además de inversiones millonarias en diversas obras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 27 de 2026.-Al hacer un balance de la visita que realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas existe rumbo y hay coordinación con el gobierno federal, a la vez que destacó el apoyo de los programas presidenciales que este año representan una inversión de 24 mil 545 millones de pesos en beneficio de 866 mil 424 tamaulipecos y tamaulipecas, así como las inversiones millonarias en obras de salud, seguridad, movilidad, vivienda, energía e infraestructura hidráulica.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya aseguró que la del fin de semana no solo fue una gira institucional, sino un recorrido cargado de significado político y social, ya que los acuerdos reflejan con claridad los dos pilares que distinguen a la Cuarta Transformación: justicia y bienestar.

“Esa es la visión que ha planteado la presidenta y que en Tamaulipas asumimos con responsabilidad. Se trata de gobernar para que el desarrollo llegue a la vida cotidiana de las y los tamaulipecos, con equidad, con dignidad y con un profundo sentido humano”, expresó.

HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE EN TAMPICO SE INAUGURA ESTE SEMESTRE

En su intervención, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que durante la supervisión al nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, obra en la que se han invertido más de 2 mil 300 millones de pesos, con 150 camas y equipamiento en 30 especialidades, la presidenta anunció que se prevé inaugurar este complejo en el primer semestre de 2026 y, además, autorizó una inversión adicional para el Hospital del IMSS-Bienestar de Madero, a fin de instalar la Unidad de Radiooncología, llamada búnker, que albergará servicios de radioterapia.

INVERSIONES MILLONARIAS EN CARRETERAS, TREN DE PASAJEROS, VIVIENDA Y ESTACIONES SEGURAS

Al exponer las acciones que se realizarán con apoyo del gobierno federal, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, se refirió a la inversión por 138 mil 600 mdp en la construcción del tren de pasajeros, tramo Saltillo-Nuevo Laredo, así como al Corredor Golfo-Norte, cuya inversión entre 2026 y 2030 llegará a 39 mil 880 mdp para construir un nuevo cuerpo carretero de cuatro carriles, y al Bachetón 2026, que representa una inversión de 2 mil 073 MDP en el eje Valles-Tampico.

Expuso que la carretera Mante-Ocampo-Tula, en la que se han invertido 8 mil 600 MDP, registra un avance del 90 por ciento, en tanto que para la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III se estima invertir mil 400 MDP para crecerlo a ocho carriles.

El titular de Obras Públicas dio a conocer la inversión de 160.3 mdp para ampliar y modernizar el puente Magueyes, en los límites con Nuevo León, además de la inversión estatal de mil 123 MDP en la construcción de 15 estaciones seguras.

En materia de vivienda, dijo, Tamaulipas es primer lugar nacional con 37 mil 662 viviendas contratadas y una meta de 80 mil, de las cuales 60 mil estarán a cargo del Infonavit y 20 mil de la Conavi.

HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Por su parte, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, mencionó la construcción de la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, con una inversión de 2 mil 600 MDP por parte de la Conagua y del Gobierno estatal, así como la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026, con una inversión total de 7 mil 164 mdp, y la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo Laredo, con un avance físico del 70 por ciento, además del proyecto del Emisor de Retorno de Aguas Residuales, que prevé una inversión de 8 mil MDP.

TAMAULIPAS CONFIRMA SU PAPEL ESTRATÉGICO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL PAÍS

A nombre de la Secretaría de Economía, la subsecretaria de Inversiones, Anabell Flores Garza, se refirió a la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas y al Polo de Desarrollo en el municipio de Altamira, que confirma el papel estratégico de Tamaulipas en el desarrollo económico y productivo del país.

“Estamos trabajando con empeño, con entusiasmo, porque podemos hacer una diferencia en el apoyo que necesita el gobierno federal y que esto contribuya para el desarrollo de nuestra entidad y de nuestro país”, concluyó el gobernador Villarreal Anaya.