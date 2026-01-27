Impulsa Tamaulipas respuesta temprana para contener al gusano barrenador

La Comisión de Caza y Pesca Deportiva, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, llevó a cabo una capacitación para la detección de posibles casos positivos en vida silvestre, animales en resguardo o mascotas domésticas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 27 de 2026.- Con un enfoque preventivo y de coordinación interinstitucional, Tamaulipas refuerza acciones para anticiparse a los riesgos del gusano barrenador y proteger la salud de las personas, la fauna y la actividad productiva. La estrategia prioriza el trabajo conjunto entre dependencias estatales y federales, productores, comunidades y especialistas para detectar a tiempo, actuar con responsabilidad y evitar daños mayores, mediante vigilancia en campo, información técnica confiable y respuestas rápidas que pongan a la vida en el centro de cada decisión.

Ante este escenario, se llevó a cabo en Tamaulipas el primer Foro “Gusano Barrenador en la Vida Silvestre”, un espacio técnico y de diálogo que marca el inicio de un plan piloto enfocado en la detección oportuna, la prevención y la atención temprana de riesgos.

El encuentro fue organizado por la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y la Comisión de Parques y Biodiversidad, con la participación activa de productores, comunidades que integran las UMAS ejidales, responsables de ranchos cinegéticos, así como personal del Zoológico Tamatán y del Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías, encargados del cuidado diario de los animales.

Durante el foro se expuso que, de noviembre de 2024 a enero de 2026, a nivel nacional se han registrado más de 14 mil casos acumulados, desde el Istmo de Tehuantepec hasta la costa del Golfo de México, lo que refuerza la necesidad de actuar con responsabilidad y coordinación institucional.

El vocal de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Luis Eduardo García Reyes, subrayó que el objetivo central es conjugar esfuerzos de manera transversal entre los gobiernos estatal y federal, así como con todas las personas involucradas en el manejo de fauna silvestre, para lograr una detección temprana de larvas en animales que presenten heridas y reducir riesgos sanitarios.

Uno de los ejes técnicos abordados fue la dispersión de mosca estéril en territorio tamaulipeco, estrategia clave para contrarrestar a la especie que propaga el gusano barrenador. A ello se suma el fortalecimiento de la vigilancia en campo, el establecimiento de monitoreos permanentes y la generación de información actualizada y confirmada, que permita tomar decisiones oportunas.

Además, se brindará capacitación práctica para que responsables y cuidadores conozcan los procedimientos adecuados de curación, los productos a utilizar y los protocolos de muestreo que serán analizados por especialistas en entomología.

En la reunión participaron la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue; el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; el Director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier Calderón Elizalde; el Delegado de la Semarnat, Horacio del Ángel Castillo; el director de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa, Armando García López; y, de manera virtual, Luis Lecuona, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

También estuvieron presentes el Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad, Eduardo Rocha Orozco, y el Subsecretario de Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, entre otras autoridades.

García Reyes dijo que esta estrategia preventiva refleja la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya: un gobierno que cuida, que se anticipa a los riesgos y que coloca a las personas, a los animales y a la vida en el centro de cada decisión, con acciones responsables que protegen la salud pública, el patrimonio productivo y el equilibrio ambiental de Tamaulipas.