Impulsa STPS trabajo digno en el sector automotriz de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 27 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer entornos laborales justos y respetuosos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) llevó a cabo la Sesión Informativa “Trabajo Digno”, dirigida a gerentes de la Agencia Automotriz Suzuki, en el Municipio de Ciudad Victoria.

Esta actividad se realizó bajo la conducción y visión del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha reiterado que la promoción del respeto a la dignidad humana y a los derechos laborales es una prioridad en la política laboral del estado, particularmente a través de la sensibilización de empleadores y trabajadores.

La jornada fue coordinada por la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, encabezada por su titular, Federico Emilio Manautou Rodríguez, instancia que impulsa una cultura laboral basada en la igualdad, la no discriminación y la justicia social, en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Durante la sesión se brindaron herramientas informativas a dos gerentes, con impacto directo en 23 personas trabajadoras, reforzando la importancia de generar espacios laborales donde prevalezca el respeto, la legalidad y el bienestar integral del capital humano.

Con este tipo de acciones, la STPS refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con el sector productivo, promoviendo prácticas responsables que contribuyan al desarrollo económico con sentido social.

Illoldi Reyes dijo que estas políticas forman parte del eje laboral del Gobierno Humanista y de la Transformación, que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientado a consolidar un Tamaulipas más justo, incluyente y con mejores condiciones de vida para las y los trabajadores.