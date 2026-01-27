Estatales

Contará la UAT con brigada de apoyo psicológico a universitarios

Ciudad Victoria, Tam.- 27 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció la convocatoria para integrar la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), iniciativa orientada a fortalecer la atención y el acompañamiento emocional de la comunidad universitaria.

El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que este proyecto, promovido por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), busca formar brigadistas capacitados para brindar contención en situaciones de crisis bajo un enfoque ético y humano.

Asimismo, el rector Dámaso Anaya invitó a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UAT a participar en esta formación, que incluye un curso de 60 horas sobre primeros auxilios psicológicos, protocolos de intervención, herramientas prácticas, simulacros y estrategias de autocuidado.

Con ello se busca que las y los participantes desarrollen habilidades para brindar apoyo inmediato, acompañamiento emocional y canalización adecuada, contribuyendo a la construcción de entornos universitarios más seguros y con mayores capacidades de atención ante situaciones de crisis.

Los PAP constituyen una estrategia de atención inmediata orientada a restablecer el equilibrio emocional de las personas que atraviesan una situación crítica, mediante acciones de contención, orientación y apoyo inicial complementarias a otros procesos de atención especializada.

El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 2 de febrero. La convocatoria completa puede consultarse en la página oficial de Facebook de la UATSCDH:   https://www.facebook.com/uatscdh.ua

La capacitación dará inicio los días 4 y 5 de febrero, en horarios matutino y vespertino y para más información acudir también al Centro de Atención para el Desarrollo Humano (CADH) de esta dependencia académica ubicada en el Centro Universitario Victoria, teléfono 834 3181 730, extensiones 2225 y 2252.

