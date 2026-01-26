Supervisan Secretarios de Seguridad y Obras Públicas construcción de Estaciones Seguras en la frontera

– La Estación Camargo registra un avance del 85 por ciento

Camargo, Tamaulipas.– Enero 25 de 2602,. Como parte del compromiso institucional de fortalecer la infraestructura en materia de seguridad pública, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, supervisó la construcción de las Estaciones Seguras que se desarrollan en la zona fronteriza del estado.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública realizó un recorrido por la Estación Camargo, cuya edificación presenta un avance del 85 por ciento. Esta obra forma parte de un proyecto integral que contempla la construcción de 15 Estaciones Seguras, las cuales estarán distribuidas estratégicamente cada 25 kilómetros a lo largo de la franja fronteriza.

El inmueble contará con dos niveles. En la planta baja se habilitarán un área de atención a personas usuarias de la carretera, oficina y dormitorio del comandante, sala de juntas, acceso de seguridad, cocina, comedor, baños, oficina de monitoreo y un área destinada al resguardo de armamento.

En tanto, la planta alta albergará dormitorios, baños, vestidores, área de acondicionamiento físico y lavandería, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para el personal operativo que prestará servicio en esta estación.

Pancardo Escudero, dijo que con este proyecto, el Gobierno de Tamaulipas avanza en el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, mejorando la capacidad operativa y la atención a la ciudadanía en puntos estratégicos del estado.