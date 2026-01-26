Consejos Municipales de Turismo impulsarán proyección de maravillas naturales de Tamaulipas

-Integran acciones y estrategias en beneficio de la sociedad, los destinos turísticos y el desarrollo regional

Tula, Tamaulipas.– Enero 26 de 2026.- Mediante la integración de los Consejos Municipales de Turismo se logrará una mejor proyección del estado, fortaleciendo, mejorando e innovando con nuevos productos turísticos, señaló el secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.

En este sentido, se continúa con la instalación de los Consejos Municipales de Turismo en los 43 municipios de Tamaulipas, así como con la realización de sesiones de trabajo orientadas a fortalecer e incrementar el desarrollo turístico de una entidad que cuenta con una amplia diversidad de atractivos naturales, culturales e históricos.

El funcionario destacó que, bajo una visión humanista, incluyente y orientada al desarrollo regional, el gobernador Américo Villarreal Anaya, en su carácter de Ppresidente del Consejo Estatal de Turismo, impulsa acciones encaminadas a potencializar los atractivos que ofrece el estado, con el objetivo de proyectarlos y consolidarlos como destinos que enamoran a visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, Hernández Rodríguez subrayó que, a través de estos consejos, se fomentará la colaboración entre los sectores público y privado para el diseño y desarrollo de proyectos turísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de las regiones.

Con el fortalecimiento de la promoción de los atractivos naturales, culturales e históricos de cada municipio, se ampliará el mosaico turístico de Tamaulipas, tanto para residentes como para visitantes, consolidando una oferta diversa y competitiva.

“Muy pronto daremos a conocer las primeras acciones y estrategias impulsadas por los Consejos Municipales de Turismo, con las que Tamaulipas, sin duda, seguirá enamorando”, concluyó el titular de la Secretaría de Turismo.