Inaugura presidenta la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo

Gobernador destaca y agradece proyectos en marcha que potencian desarrollo y abren caminos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Enero 25 de 2026.- Al inaugurar la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que representó una inversión de 4 mil MDP, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las instalaciones, “van a permitir mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las aduanas”, que desarrollan una labor fundamental.

“Las aduanas son instalaciones estratégicas del país. Son instalaciones que representan seguridad, que garantizan la seguridad del país, seguridad nacional y seguridad pública”, destacó.

Luego de dos días de gira por Tamaulipas, la presidenta reiteró el reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por el buen trabajo que está desempeñando al frente del estado.

Por su parte, Villarreal Anaya señaló que los proyectos que impulsa de forma estratégica en Nuevo Laredo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecen esta importante región de Tamaulipas, lo cual es un orgullo, ya que -dijo-, reconocen el papel histórico de esta frontera y su contribución permanente al desarrollo nacional, como el puerto comercial y aduanero más importante de la frontera y de América Latina.

“Los proyectos que están en marcha solo aquí, en Nuevo Laredo, potencian nuevos desarrollos en un marco de economía de escala que consolidan las vocaciones productivas existentes y abren nuevos caminos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible”, señaló el jefe del ejecutivo tamaulipeco.

Destacó la ampliación del Puente Nuevo Laredo III, el cual “incrementará su capacidad al pasar de 8 a 18 carriles destinados al tránsito de carga, reafirmando su condición como el principal punto mercantil entre México y Estados Unidos”, y agradeció a la presidenta el respaldo para refrendar la concesión de este cruce a favor de Tamaulipas.

También subrayó la relevancia del sistema ferroviario en esta región, al tratarse “del único punto de la frontera mexicana donde existe una doble vía ferroviaria”, así como el inicio del primer tramo del tren del Golfo de México, en su tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que reafirma la decisión de recuperar el sistema ferroviario mexicano.

El mandatario estatal refirió que la indicación presidencial de establecer la sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo representa una visión de Estado que fortalece la soberanía, la eficiencia logística y el desarrollo regional.

“A la Agencia Nacional de Aduanas de México le ha llegado su tiempo y, a partir de hoy, inicia su operación para ponerse al servicio de nuestra patria, desde aquí, desde Nuevo Laredo, lo cual es un orgullo”, subrayó.

En su intervención, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, detalló que la nueva sede se ubica en un predio de 29 hectáreas con 320 mil metros cuadrados de construcción y generó 3,700 empleos directos y 7 mil indirectos.

El área administrativa es un edificio corporativo de seis niveles con capacidad para mil 100 personas, además de contar con un polideportivo, área comercial y 600 viviendas para las y los trabajadores.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que entre los pasos fronterizos, de la frontera con Estados Unidos, destaca Nuevo Laredo, debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal con alrededor del 33 por ciento de todas las aduanas terrestres del país.

Previo al evento oficial, la presidenta Sheinbaum hizo un recorrido por las instalaciones y cortó el listón inaugural.

También asistieron el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino; el ingeniero residente de obra Juan Mateo Frausto; la Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya y la Pesidenta Municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, además de personal operativo.