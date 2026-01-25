En Tamaulipas se construirán 80 mil Viviendas para el Bienestar: Américo

“Antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho”, afirma presidenta Sheinbaum

Reynosa, Tamaulipas.– Enero 24 de 2026.- Durante la gira de trabajo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo por el municipio de Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas es la entidad con mayor liderazgo en el país en el Programa Vivienda para el Bienestar, al registrar resultados destacados en la contratación y construcción de vivienda social.

“Nuestra entidad es hoy por hoy la más avanzada en las metas del programa (de vivienda)”, puntualizó el gobernador, al subrayar el papel de Tamaulipas como referente nacional en la implementación de esta política pública.

Desde la unidad habitacional Infonavit Florencia, donde se realizó la entrega simbólica de 44 viviendas a derechohabientes, el mandatario estatal dio la bienvenida a la presidenta y subrayó que esta visita refleja resultados concretos para las familias tamaulipecas, particularmente en zonas con alta demanda de vivienda social.

El gobernador explicó que, desde el anuncio del programa federal, el Gobierno de Tamaulipas respondió de manera inmediata, formalizando un convenio de colaboración con el Infonavit, convocando a desarrolladores y coordinándose con los municipios para sumarse de forma decidida a la meta nacional de vivienda.

Recordó que en abril del año pasado, en Matamoros, se colocó la primera piedra de un paquete de 400 viviendas del programa y que, posteriormente, al ampliarse la meta federal de construcción, Tamaulipas ajustó su compromiso a 80 mil viviendas durante la presente administración.

Detalló que Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en contratación de vivienda con el Infonavit, con más de 56 mil viviendas convenidas, y destacó que tan solo en Reynosa, para este 2026, ya están firmadas y pactadas 12 mil viviendas en cinco desarrollos habitacionales.

Durante el evento, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró el sentido social y transformador de esta política pública, al enfatizar el cambio de visión en materia de vivienda impulsado desde la Cuarta Transformación.

“Antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho”, afirmó la mandataria federal.

En Tamaulipas, la meta sexenal del programa contempla la construcción de 84 mil viviendas: 60 mil del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y más de 4 mil del Fovissste, mediante una inversión estimada de 50 mil millones de pesos, que permitirá la generación de 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos, en beneficio de más de 302 mil tamaulipecas y tamaulipecos, en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y Río Bravo.

Al evento asistieron Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otras autoridades federales.

Finalmente, el gobernador Villarreal Anaya agradeció el respaldo del Gobierno de México y reiteró el compromiso del estado de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar vivienda digna, justicia social y bienestar para las familias tamaulipecas.