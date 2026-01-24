Promueve la UAT diálogos académicos sobre bienestar y desarrollo humano

Ciudad Victoria, Tam.- 24 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el Primer Coloquio Multidisciplinario de Investigación en Trabajo Social, Psicología y Salud, espacio donde los estudiantes de posgrado presentaron los avances de sus proyectos de tesis.

El coloquio se llevó a cabo los días 21 y 22 de enero, en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), y estuvo dirigido a los alumnos de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud y de la Maestría en Ciencias con Orientación en Trabajo Social.

El evento, que tuvo como eje central la temática “Perspectivas integradas para el bienestar humano y el desarrollo sostenible”, fue puesto en marcha por la directora de la UATSCDH, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, quien destacó el propósito de fortalecer el diálogo crítico, la reflexión metodológica y el intercambio interdisciplinario en torno a los procesos de investigación en los que participan los estudiantes.

La directora señaló que el coloquio refleja el compromiso constante de la UAT con la generación de conocimiento, el pensamiento crítico y la investigación científica como ejes fundamentales para la transformación social y el bienestar humano.

Apuntó que promover la reflexión en temas como: salud, inclusión, diversidad, desarrollo sociocultural, intervención social y ética profesional permite fortalecer el diálogo interdisciplinario, enriqueciendo la comprensión de las problemáticas desde una perspectiva integral y humanista.

Posteriormente, se realizó la conferencia “La construcción de paz desde la educación, algunas líneas de comprensión y de acción”, dictada por el Dr. Marcos Jacobo Estrada Ruiz, investigador de la Universidad de Guanajuato.

El ponente subrayó la importancia de trabajar en la construcción de la paz desde la educación y aseveró que, desde su experiencia, con pequeñas acciones desde las aulas se puede hacer un aporte para lograr una paz duradera.

Asimismo, habló de los conceptos que se relacionan con la educación para la paz y compartió los estudios que ha realizado en relación con este tema.