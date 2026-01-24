Por: Raúl Terrazas Barraza

Educación, nuevos retos

México tiene una gran tradición educadora, por ello está acción se encuentra inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como obligatoria, laica y gratuita, por tanto, compagina con la condición internacional en el sentido de que es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.

El asunto es que, esta semana que terminó tuvo un día especial que fue el sábado, porque contiene la fecha que fue proclamada por la ONU como, Día Internacional de la Educación, debido al rol que juega para la paz y el desarrollo en el Mundo.

El Gobierno del Estado que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya, señala en ocasión del Día Internacional de la Educación que, es necesario hacer conciencia en la población sobre la trascendencia de la educación como herramienta para lograr el cumplimiento de las Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que dieron forma a la Agenda 2030, en la cual Tamaulipas participa de manera activa en todos los rubros.

En el Día Internacional de la Educación el lema de las Naciones Unidas versa sobre, Inteligencia Artificial y educación: preservar la autonomía en un mundo automatizado, frase con la cual se llama a inspirar acciones y nuevos pensamientos respecto al poder de la educación, para dar a personas y comunidades los medios necesarios que les permitan navegar, comprender e influir en los avances tecnológicos.

Se dice de una manera muy sencilla, sin embargo, el reto es demasiado grande, porque la educación, ha cambiado y cambiará más a partir de la evolución tecnológica, por tanto, de inicio tiene que mejorar en elementos como su calidad, hacera inclusiva y equitativa para todos y con oportunidades en cada etapa de la vida de las personas.

En eso de los retos, tiene que marcarse con negrillas, para que se destaque, una determinación que la ONU ha considerado y que tiene que ver con la incorporación de los jóvenes para reconfigurar la educación de una forma que ellos puedan satisfacer sus aspiraciones y ambiciones, no vaya a ser que, caigan en el error de que más relevante que la educación basada en la Ley y los programas, es cosa del pasado y que ahora con las herramientas que existen en la Internet, como TikTok, que lidera en consumo de videos cortos, música, comedia y tendencias.

O bien, YouTube, que es una plataforma con credibilidad en contenidos de videos más largos, música y tutoriales, el

Instagram, muy usado para compartir fotos, historias y reels, el Snapchat, para mensajería rápida y visual en los jóvenes, el WhatsApp, una red para comunicación diaria y mensajería entre grupos de personas.

También están, Twitch o streaming, BeReal de fotos espontáneas y Discord que forma comunidades, y son usadas por la facilidad desde los teléfonos celulares.

Desde luego, la gran diferencia entre la creencia de que la educación está en las redes sociales y la Internet y la realidad es que, los certificados y títulos relativos al cumplimiento de los programas educativos, se dan en las escuelas públicas y, las que tienen autorización como instituciones privadas para emitir esos documentos, de manera que, los jóvenes tienen que lidiar en esta era de la tecnología con las dos modalidades, sin perder de vista que aquella que más vale es la educación institucionalizada.

Este Día Internacional de la Educación, fue la ventana para propiciar una convicción sencilla y firme, que los jóvenes deben de participar en la toma de decisiones, no solo como beneficiarios, sino además como asociados de pleno derecho, de acuerdo a la versión de la ONU.

Un dato a considerar es el hecho de que, los jóvenes que están en edad de cursar la escuela, ya saben de temas como la reducción de la jornada laboral, pero, desde una perspectiva que les permita trabajar menos que sus padres, no como un derecho ganado por la eficiencia y la efectividad en el desempeño de sus trabajos.

Los otros

Por cierto, ya está el anuncio de la Secretaría de Educación de Tamaulipas que tiene a su cargo el Doctor Miguel Ángel Valdez García, en el sentido de que este lunes podría no haber clases debido al Frente Frío número 30 que llega con una fuerza descomunal al presentarse como una tormenta invernal de gran calado y que ha dado origen a temperaturas de menos 10 grados centígrados en el Norte e los Estados Unidos y hasta menos 30 o 35 en regiones de Canadá.

En Tamaulipas se espera que haya temperaturas de seis grados y que el algunas partes como la frontera y las zona del Altiplano pueda colocarse en los cero grados y alcanzar hasta menos uno, pero, en el entendido de que, solo se suspenderán las clases en las localidades donde la temperatura sea menor de cinco grados centígrados.

Después de llegar a Tampico, donde visitó el nuevo Hospital del ISSSTE, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió a Reynosa para, a las dos y media de la tarde, entregar casas del Programa de Vivienda para el Bienestar en el Fraccionamiento Florencia y después, a las cuatro y media de la tarde entregar los beneficios relativos a los Programas para el Bienestar, esto, en el Centro de Convenciones de aquella fronteriza ciudad.

En la gira de trabajo por Tamaulipas, la presidenta de la República, estuvo acompañada por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, así como, por miembros de los gabinetes de ambos, en especial quienes tienen que ver con las actividades de las dos instancias gubernamentales.

Cerrará su recorrido de trabajo por esta entidad, con la puesta en operación y apertura de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en Nuevo Laredo, ciudad en la que ahora esa dependencia tendrá su residencia oficial, con instalaciones nuevas, modernas y de última generación, cuyos resultados tendrán que impactar de inmediato en un mejor servicio para el comercio internacional entre México y USA.