Serán del 26 al 28 de enero exámenes extraordinarios de materias y módulos en el CBTA 271

Del 26 al 28 de enero serán los exámenes extraordinarios de materias y módulos profesionales en el CBTA 271, razón por la cual los estudiantes que tienen que presentarlos, deben solicitar su registro para acceder a la aplicación correspondiente.

Se da a conocer que la aplicación de dichos exámenes extraordinarios, es para brindar la oportunidad a los estudiantes de obtener calificación aprobatoria.

Para cualquier duda respecto al calendario y en este caso lo que tiene que ver con la aplicación de los exámenes extraordinarios, pueden acudir a la dirección del plantel para ser debidamente atendidos, indicándose que el calendario está publicado en el área de servicios escolares del mismo CBTA 271.