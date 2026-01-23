Presidenta Sheinbaum traerá buenas noticias a Tamaulipas: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 23 de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo traerá buenas noticias a Tamaulipas, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya al confirmar los eventos que se realizarán este fin de semana en las ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo.

“Muy contentos viendo la agenda; ella viene de una gira que ya inició en Veracruz y terminará en el norte de Veracruz. Tenemos información de que sería en Tuxpan y, al día siguiente, llegaría a Tampico para tomar el avión e ir a la frontera grande de Tamaulipas, de Reynosa a Nuevo Laredo”, expresó el ejecutivo estatal en entrevista.

A su arribo a Palacio de Gobierno, luego de presidir la reunión de la Mesa de Paz en las instalaciones del C3 de esta capital, el mandatario tamaulipeco recordó que la presidenta de México adelantó en su conferencia mañanera que traerá buenas noticias a las y los tamaulipecos.

“Ahí la estaremos acompañando, atentos a lo que ya nos dijo también en la conferencia de la mañana: que nos trae buenas noticias a los tamaulipecos, y ya las compartiremos con ustedes”, dijo.

La agenda de la presidenta de México prevé, el sábado por la tarde en Reynosa, un evento del programa de Vivienda para el Bienestar y, posteriormente, la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar. El domingo, en Nuevo Laredo, está prevista la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM .