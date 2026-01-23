POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Ramiro Ramos, de dirigente del PRI a “Niño Héroe”

Algo similar al sacrificio de “Los Niños Héroes”, es la participación que tentativamente protagonizará Ramiro Ramos Salinas como candidato a gobernador de Tamaulipas en 2028. Sin ninguna posibilidad de triunfo, su intención de participar es ante todo un acto de congruencia, lealtad y militancia a su partido el PRI.

Guardando las proporciones con ese capítulo de la historia de México, el expresidente del PRI estatal en esta entidad, de concretarse su iniciativa, irá a la batalla por lealtad y convicción y no por pretensiones de triunfo. Los cadetes que murieron en la Batalla de Chapultepec en 1847, en la intervención de Estados Unidos a México, sabían que no tenían gran cosa que hacer por su nación, pero actuaron con convicción, con pleno conocimiento del tamaño del adversario.

La intensión de Ramiro, es similar a lo que hizo Paloma Guillén cuando se registró como candidata a alcaldesa de Tampico en el proceso electoral de 2021. En uno y otro caso, son figuras que se hicieron dentro del PRI, escalaron puestos importantes y en estos tiempos de “vacas flacas”, decidieron retribuir de alguna manera al instituto político, el brillo y proyección que alguna vez éste les dio.

Por otra parte, Ramiro al expresar su intención de participar, hizo referencia a que durante varios años buscó la postulación sin concretarse. Se refirió, a haber mantenido una trayectoria congruente y leal al PRI, partido en el que milita desde su juventud, y se dijo, estar listo para participar en la próxima contienda de 2028, siempre bajo su convicción partidista.

Sheinbaum con buenas noticias para Tamaulipas. – Existe optimismo en Palacio de Gobierno en torno a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tamaulipas, se espera que traiga buenas noticias para la entidad cuando arribe este fin de semana a Tampico, en lo que será una estancia técnica al proceder del norte de Veracruz. La información hasta ahora filtrada no reporta ninguna actividad en el Puerto Jaibo, donde tomará un avión para trasladarse a los municipios fronterizos de Reynosa y Nuevo Laredo, que presentan actividades agendadas.

Por lo pronto, hay mucho ánimo ante la declaración del gobernador Villarreal, quien confirmó, que desde “La Mañanera”, la presidenta anticipó que “nos trae buenas noticias a los tamaulipecos”. En esa consideración es que se esperan anuncios favorables durante sus actividades en las dos ciudades fronterizas que figuran en el programa.

En un principio se manejó que estaría en Cd. Victoria, pero las últimas menciones no incluyen a la capital en la agenda presidencial. Por su parte el gobernador manifestó su satisfacción, y expresó que “estamos muy contentos viendo la agenda y la estaremos acompañando, atentos a lo que ya nos dijo en la conferencia de la mañanera: que nos trae buenas noticias a los tamaulipecos, y ya las compartiremos con ustedes”,

La agenda de la presidenta de México prevé, el sábado por la tarde en Reynosa, un evento del programa de Vivienda para el Bienestar y, posteriormente, la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar. El domingo, en Nuevo Laredo, está prevista la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM.

TENDRÁ NUEVO EDIFICIO ENFERMERIA EN N. LAREDO. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas anunció dentro del proyecto de modernización de la institución, dotar de una nueva sede a la Facultad de enfermería en Nuevo Laredo, y con ello ampliar su capacidad académica y mejorar las condiciones para la formación de sus estudiantes, esto es parte de la visión

Estratégica de la Rectoría, para fortalecer la educación superior y responder a las necesidades sociales en materia de salud,

El rector Dámaso Anaya Alvarado, al anunció el proyecto de modernización y cambio de sede de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo, indicó que con ello se propone responde al crecimiento de la matrícula, a la alta demanda de profesionales de la salud en la región fronteriza, y a la necesidad de contar con espacios adecuados que permitan el desarrollo integral de las actividades académicas, de investigación y vinculación.

El nuevo complejo académico proyecta atender entre ochocientos y mil estudiantes, con lo cual se fortalecerá la formación de profesionales de la salud en el norte de Tamaulipas y ampliará la cobertura educativa en una zona estratégica del estado.