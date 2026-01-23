Prepara Secretaría de Turismo temporada de Semana Santa 2026

Impulsa la cultura de la prevención y capacitación en primeros auxilios a prestadores de servicios turísticos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio en temporadas altas como Semana Santa, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas inicia un programa de capacitaciones y actualizaciones dirigido a prestadores de servicios turísticos en los principales destinos del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que con estas acciones se promueve una cultura de prevención, seguridad y reacción oportuna, elementos fundamentales para garantizar experiencias turísticas seguras, responsables y de calidad.

“Con lo que se reafirma el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por profesionalizar al sector turístico, fortalecer la seguridad en los destinos y contribuir al desarrollo ordenado y sostenible del turismo”, explicó el funcionario estatal.

La capacitación permite fortalecer los conocimientos y habilidades del personal que participa directamente en la atención al visitante, incrementando su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Por la alta afluencia de visitantes que se ha presentado en El Chorrito, derivada del creciente interés turístico y religioso generado por la instalación de la monumental Virgen de la Misericordia, la capacitación inició en este municipio y en los próximos días se estará brindando a los demás destinos turísticos del estado, refirió el funcionario estatal.

Cabe destacar que durante la capacitación, los participantes recibieron formación teórico-práctica en atención básica de emergencias, abordando temas como: evaluación inicial del paciente; control de hemorragias; atención de heridas y fracturas; reanimación cardiopulmonar y manejo de incidentes comunes en entornos turísticos y naturales, entre otros más, concluyó Hernández Rodríguez.