Invitan en la “Felipe de la Garza” a la inscripción definitiva a primer grado

En la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” estamos invitando al proceso de Inscripción definitiva que se está desarrollando desde el día 3 y hasta el día 13 del próximo mes de febrero, según el calendario que se estableció por parte de la SET.

Así dio a conocer el Prof. Alejandro Villarreal Ramírez, en su calidad de director de la Escuela Primaria “Gral. Felipe de la Garza”, quien indica que este proceso aplica para alumnos y alumnas a ingresar a primer grado, quienes entre los requisitos que deben de presentar son en primer lugar, tener o cumplir seis años de edad hasta el 31 de diciembre.