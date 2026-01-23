Investigación prioriza sanidad ganadera en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 23 de 2026.- Con el objetivo de dar seguimiento a acciones de investigación que impulsen soluciones concretas a las problemáticas del sector productivo, se llevó a cabo la Segunda Reunión Trimestral de Seguimiento de los proyectos de investigación financiados por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), en coordinación con instituciones educativas y de investigación del estado.

Durante este encuentro, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDRPyA), a través de su titular Antonio Varela Flores, planteó como una de sus principales demandas la atención y solución al problema de la garrapata en el sector ganadero, una problemática que impacta de manera directa en la sanidad y productividad pecuaria de Tamaulipas.

En este contexto, se destacó que desde el inicio de su administración, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, ha instruido que todas las acciones de investigación en los sectores agropecuario, forestal, pesca y acuacultura estén orientadas a resolver de manera directa las necesidades reales de cada sector. Asimismo, ha enfatizado que los recursos destinados a la investigación deben aplicarse de forma estratégica para atender las problemáticas prioritarias del estado.

Como parte de la reunión, se congregaron las instituciones demandantes, los investigadores de los centros participantes y la instancia financiadora, con el propósito de evaluar los avances del proyecto enfocado en el control de la garrapata en Tamaulipas.

Investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, del Centro de Biotecnología Genómica del IPN y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, quienes trabajan de manera coordinada, presentaron los avances del proyecto titulado:

“Métodos biológicos alternativos y/o complementarios que favorezcan la disminución de la prevalencia de las garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma spp. en bovinos de las diferentes zonas ganaderas de Tamaulipas”, señaló el funcionario.

Finalmente, se informó que actualmente se desarrollan otros proyectos de investigación en los sectores agrícola, forestal, pesca, acuacultura y apicultura, los cuales serán evaluados en los próximos días, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar la ciencia y la innovación como herramientas clave para el desarrollo sostenible de Tamaulipas.