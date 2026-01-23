Inicia la Cuaresma el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza

El próximo 18 de febrero inicia la Cuaresma en la iglesia católica con el Miércoles de Ceniza, considerado como un periodo litúrgico caracterizado por la introspección, el ayuno y la preparación espiritual previa a la Semana Santa.

La imposición de la ceniza en la frente, generalmente en forma de cruz, recuerda la fragilidad de la vida humana y la necesidad de un cambio interior, cuya acción invita a los creyentes a detenerse, reflexionar y replantear su camino espiritual.

El Miércoles de Ceniza se celebrará el miércoles 18 de febrero, cuya fecha marca oficialmente el inicio de los 40 días de Cuaresma, un periodo que culmina con la celebración de la Pascua.

En este 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, siendo las fechas clave el Jueves Santo el 2 de abril; Viernes Santo el 3 de abril; Sábado de Gloria el 4 de abril y Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Cabe hacer mención que para el sector educativo habrá periodo vacacional de Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.