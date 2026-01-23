Por: Raúl Terrazas Barraza

Febrero-inscripciones

Las inscripciones son en febrero, del tres al 13 del mes que viene, para ser exactos y deben hacerse con la finalidad de que niños, niñas y jóvenes aseguren sus lugares en escuelas.

Es decir, niños de tres a cinco años deben ingresar al nivel de preescolar, los de seis años a primaria y aquellos que concluyen el sexto años en este mes de julio del 2026, tienen que ser inscritos en secundaria.

Ya no se trata de preinscripciones, sino de matrícula definitiva en las escuelas que corresponden a los sectores en los cuales radique las y los alumnos.

Hay información de esta acción en todas las redes páginas y redes sociales de la Secretaría de Educación que tiene a su cargo el Doctor Miguel Ángel Valdez García, es más, él mismo grabó un video en que con invita a todos los padres de familia para que tengan en cuenta la inscripción de sus hijos ya en unos días más, porque febrero, está a la vuelta de la esquina y a un Frente Frío más de distancia.

El funcionario subraya que, la educación es obligatoria, esencial y transformadora, por ello llamó a la construcción de la grandeza de Tamaulipas con educación, educación y más educación, al parafrasear aquello que el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya marca como una pauta de su administración en el terreno de la preparación escolar y profesional de los hijos e hijas de tamaulipecos.

Esto de las inscripciones y la educación recuerda que el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, ha incrementado su comunicación con los responsables de sectores, supervisiones y directivos de los planteles, porque, se acercan tiempos de política sindical y es mejor estar bien con todos, no vaya ser que requiera de su respaldo para la reelección en el cargo.

En sus diálogos con la estructura de la Secretaría de Educación y desde luego de la representación que tiene la Sección 30 del SNTE, en las escuelas siempre está acompañado por colaboradores y en especial del secretario particular, Ulises Ruiz Pérez, considerado como el natural para la sucesión en la dirigencia sindical de Tamaulipas, en caso de que el profesor Rodríguez Treviño, sea llamado por la dirigencia nacional para formar parte del Comité que viene.

En otro asunto relativo al Sindicato de Maestros, como que ha dado mala espina a los detractores de la dirigencia Seccional, el hecho de que haya funcionarios de la Secretaría de Educación que asumen atribuciones que no les corresponden con la idea de estar bien parados con los sindicalizados, obvio, cuando esto sucede, aparecen hechos que tienen nombre, deslealtades y, para no andar con rodeos, hacia el propio responsable de la educación, el Secretario, por ello, nada mejor respetar el manual de cada cargo.

Los otros

Por imitación, ahora el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila trae el humanismo en las alturas, no es malo, porque es tendencia en la administración estatal actual, sin embargo, al no ser una condición personal, mínimo debería de tomar en cuenta el origen de la estrategia y de vez en cuando.

Por otro lado, el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, quien rescató de las garras panistas del pasado reciente esa área del Congreso del Estado que se encarga de la fiscalización de los recursos presupuestales, anda que no lo calienta ni el sol, porque signó con la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado, Luisa Eugenia Manautou Galván, el contrato de donación de un predio que fue autorizado por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, para la construcción de un moderno edificio para la Auditoría Superior.

En la actualidad esa área del Gobierno del Estado por la cual deben de pasar alcaldes y sus funcionarios, responsables de organismos descentralizados y autónomos, para entrega la documentación comprobatoria del ejercicio de recursos presupuestales que tienen asignados, funciona en un edificio ubicado en el siete Berriozábal y Anaya.

Pero, además tiene en renta otros dos edificios más, por el Bulevar Tamaulipas, otro por la misma calle siete y un terreno muy amplio en la privada del seis y siete que es usado para el estacionamiento de vehículos del personal y en el cual se guardan unidades motrices que sirven para la realización de las actividades que corresponden a la Fiscalización.

Para los responsables de la Auditoría Superior del Estado, la autorización del mandatario tamaulipeco, es un gran acierto, porque contarán con mejores condiciones de trabajo y representa un gran avance, en ocasión de que, la ASE cumplirá 25 años de su creación en este 2026, motivo por el cual afianza su patrimonio y será relevante que cuente con su propio edificio, acción que, debe verse como un gran legado a la institución.