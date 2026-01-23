“Deseo que este 2026 sea próspero para mi Soto la Marina”: Carmelo Jilote

“Deseo que este año nuevo 2026 sea próspero para mi Soto la Marina, pues aquí somos gente de trabajo y echada para adelante”, expresó ante El Redactor el popular Carmelo “El Gordo” Jilote Cortés, quien dijo que deseaba enviar un afectuoso saludo a todos sus amigos y familiares a través de esta páginas.

“Cada año nuevo se renace el corazón y se establecen nuevas metas y propósitos, ya sean de tipo familiar o de trabajo y este 2026 no es la excepción, por ello es que les deseo a todos que les vaya de lo mejor”, expresó tan reconocido personaje de nuestro entorno marsoteño.