Actualiza SST estrategias para optimizar coberturas de vacunación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 23 de 2026.- Para actualizar las acciones y mejorar las coberturas del programa permanente de vacunación y de las campañas intensivas contra el sarampión, Virus del Papiloma Humano (VPH) y de temporada invernal en donde se contempla aplicar las vacunas de Influenza, COVID y Neumococo, el Secretario de Salud convocó a los titulares de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar del estado.

Al reconocer el trabajo del personal vacunador y del programa de Vacunación Universal, el titular de la dependencia estatal, los exhortó a reforzar las acciones para lograr las coberturas marcadas en cada localidad.

“Este trabajo es en conjunto con el IMSS Bienestar y con todo el Sector, para ello es necesario evaluar el impacto que tenemos en la aplicación de las vacunas, así como analizar cada una de las necesidades para lograr la meta establecida, para ello el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, destina los recursos necesarios para proteger a la población y reforzar las acciones de este tipo de programas”, destacó Hernández Navarro.

En la reunión, que se llevó a cabo de manera virtual con los representantes de los Distritos de la zona norte, centro y sur de Tamaulipas, se presentó el avance de aplicación en los menores de 1 año a quienes se aplica las vacunas BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Neumo 13 y Rotavirus, de las cuales se tiene una cubertura de aplicación que supera el 80 por ciento en todo el Sector.

En lo referente al sarampión, que a la fecha registra casos en diferentes estados del país y en Tamaulipas, en este año, se han reportado 6 casos probables en los Distritos de Victoria, Padilla y Altamira, de los cuales 4 han sido descartados a la enfermedad y 2 casos se encuentran en proceso de estudio, se ha realizado el cerco epidemiológico para la búsqueda de casos, así como el cerco vacunal correspondiente.

En el análisis de la vacuna del VPH, y aunque en algunos Distritos han superado la meta del 95 por ciento, se debe reforzar en otros municipios y trabajar con un esfuerzo extra para localizar a la población objetivo.

Para las vacunas de la campaña de temporada invernal, la cual se mantiene hasta los primeros días del mes de abril, pese a que se ha cubierto gran parte de la población, se realizarán barridos casa por casa, guarderías, casas hogar, entre otros para localizar a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y población que presenta comorbilidades.

En la reunión Regional de Análisis y Estrategia de Mejora de las Coberturas de Vacunación, se llevó a cabo en las instalaciones de Oficina Central de la Secretaría de Salud y se contó con la asistencia del director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza; el director General de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz; el coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en Tamaulipas, Raúl Ernesto Huidobro Guevara, así como los representantes del Sector Salud.