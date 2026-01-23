EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

Mal y de malas quienes en sus ansias futuristas, adelantadas, por demás, le tiran veneno al trabajo que la alcaldesa GLYNNIS viene desarrollando en beneficio de nuestra comunidad…Creo que solamente un ciego no podrá ver las acciones que de manera permanente la joven presidenta municipal viene realizando en el día a día…Lo que pasa es que a quienes viven interesados en las cosas políticas nunca les va a caer bien que la alcaldesa inicie o inaugure obras para la comunidad…En cada banderazo que GLYNNIS encabeza sienten sus adversarios que se les reduce el margen de maniobra para tirarle con gusto a quien encabeza la administración marsoteña…Que la alcaldesa no va a cubrir el cien por ciento de las necesidades personales y colectivas de la gente de Soto la Marina es una verdad de a peso…Ya sea por cuestión de presupuesto o por lo que ustedes gusten y manden, claro que no va a resolver todas las muchas necesidades que recibió al inicio de su gobierno…Como igual de cierto es que tampoco es como para decir que quien la antecedió haya resuelto todas las carencias del municipio, mientras lo gobernó…GLYNNIS recibió una administración en las peores condiciones en lo administrativo y unas calles que daban pena ante quienes nos visitaban…El centro que es la parte más importante de cada pueblo estaba prácticamente intransitable y los accesos a la zona urbana eran unas verdaderas trampas mortales para los dueños de unidades automotrices incluso también para los que iban caminando…Así que ni les queda que anden de “espantados” los que la antecedieron en el poder y es que tampoco es que le hayan entregado un ejemplo de municipio…En otro orden de ideas sin dinero ni apoyo alguno que se le parezca el dirigente del PRI local JUAN HERRERA está trabajando de la mejor manera y en días pasados encabezó la entrega de ropa invernal y calzado a familias necesitas de la comunidad…Al parecer también trajo a mitad de semana una jornada de lentes en la que se beneficiaron muchas personas de Soto la Marina…Bien por JUAN pues cuando se trabaja con buen presupuesto cualquiera es bueno…Lo que si se valora, es trabajar sin lana más que con ideas y la buena voluntad por hacer bien las cosas…Pues ya llegó el agua para los regantes del Módulo VI a que preside GONZALO GÁMEZ GARZA…A inicios de la presente semana pude tomar algunas gráficas en donde se puede observar a agricultores del Ejido la Peñita aplicando el primer riego, es el llamado de “asiento”…Cabe resaltar que este liquido vital es el que se suministra desde la Presa “Vicente Guerrero” del Municipio de Padilla y que beneficia a productores de seis módulos de riego, de diferentes municipios…Pues estamos casi terminando el mes número 16 del gobierno de GLYNNIS JIMENEZ y por lo que se puede ver no se presentarán cambios en los puestos de primero y de segundo nivel…O una de dos, o todos los funcionarios según GLYNNIS han realizado un excelente trabajo o a todos les tiene mucha paciencia y gozan ellos de su afecto personal y por ello es que los conserva en sus respectivos cargos…Vamos a ver con el paso del tiempo con quienes GLYNNIS acertó y con quienes se equivocó al darles un puesto de primer nivel en su gobierno…El sabio tiempo pone a cada quien en su justa dimensión…El tiempo dirá cuantos de los jóvenes a los que se les dio la oportunidad en esta administración siguen trascendiendo y cuales solamente fueron ave de paso y resultado del cariño que en lo personal les guarda GLYNNIS…Por cierto no creo que los llamados “dinosaurios” de la grilla marsoteña se vayan a mantener al margen en la próxima campaña municipal…La mayor parte de ellos viven, respiran y transpiran su amor y pasión por las cosas de la política y nunca van a renunciar a su gusto por la grilla…Como es muy bueno, excelente diría yo que a la juventud se le brinden oportunidades de participación en la política como en los cargos de la función pública, de igual manera es que tener en el ocio o aislados a los grillos de carrera es de lo más peligroso y es que por su naturaleza los dinosaurios de la política local te generan en un infierno cualquier campaña en la que los traigas en contra…Creo que para nada le vendría mal a la joven alcaldesa tomar en cuenta y dar de alta a algunos de los políticos de carrera de Soto la Marina…Y es que es muy cierto ese dicho que reza, “más sabe el diablo por viejo, que por diablo”…Aparte no es tampoco que las nuevas generaciones de gobernantes quieran estigmatizar a los políticos de experiencia y es que las ansias y la energía de los jóvenes no pueden sustituir de la noche a la mañana las virtudes y la experiencia acumulada después de tantas jornadas y campañas por las que han transitado los políticos de carrera…Pues le están poniendo piedras los cabecistas al popular TRUKO en sus ansias de hacerse de la dirigencia estatal del PAN…Ya no se ve tan fuerte en lo interno el originario de Xicoténcatl…Los golpes internos que ha estado recibiendo, parecen llegar de manera endemoniada desde el vecino estado de Texas…Son poderosos torpedos los que le están enviando y si logran sacarlo de la jugada por el liderazgo estatal de los azules podría haber consecuencias que se sentirían también aquí en Soto la Marina en donde todos sabemos por que lado político tiene el TRUKO sus querencias…Creo que en caso de que no se haga TRUKO de la dirigencia estatal del PAN se estaría modificando en gran manera la tabla del ajedrez en este municipio y por ello es que se podría esperar la participación de la marca MEDINA por un partido diferente a Acción Nacional a no ser que en un momento dado le hicieran caso a las recomendaciones de TRUKO en algunos municipios de este distrito electoral…Esperaremos y diremos…Lo cierto es que nadie, pero nadie de los actores políticos de Soto la Marina que traen ansias futuristas, nadie de ellos tiene asegurada la candidatura por ninguno de los partidos por los que buscan afanosamente participar…El escenario político interno de cualquier partido en un solo instante se mueve…Una sola llamada…Un mínimo error…Un comentario mal dicho y hasta un chisme que llegue a las alturas, generan que candidaturas de cualquier nivel se caigan en un dos por tres…Así que calmados…No por mucho madrugar, amanece más temprano…Por cierto me comentan que el buen amigo JORGE LUIS GUAJARDO REYES aunque trae mucho trabajo en su huerta y en el hotel que administra no pierde en el fondo de su corazón, la pasión por la cuestión política de la que es un ferviente seguidor…Igual de cierto es que me comentan que PEPE ABUNDIS está trabajando a todo lo que da para un posible proyecto político de JOSE PECERO…También me reportan que la joven, futura, licenciada en derecho PAOLA ALFARO colabora de manera muy cercana en ese mencionado equipo de la cuadra PECERO…Lo cierto es que aunque muy temprano y a todas luces a destiempo en lo electoral, todos y todas tienen derecho a placearse por la geografía marsoteña y es más a la gente común hasta le conviene que existan ansias políticas futuristas porque unos mas y otros menos, pero la mayoría de los suspirantes les llevan algo de apoyo en sus respectivas visitas…Igual de cierto es que a la mayor parte de la gente de a pie en un lapso de menos de un mes ya se les olvidó quienes les llevaron ciertos apoyos y se sientan a esperar a ver que les llevan los demás aspirantes…La gente de Soto la Marina tiene maestría en el arte de “prender,” a los políticos y es que a todos les dicen que están con ellos y hasta sonrientes con el apoyo en sus manos, posan para la foto con quien sea el aspirante…La clase política local hace futurismo y le hacen al saurín tratando de adivinar quien de la marca MEDINA va a jugar en el 2027…Que si el patriarca HABIEL que si TOÑO que si IRMA…Solo ellos saben con quien van a jugar…No se van a quedar con las ganas de aparecer en las boletas electorales… De esto podemos estar plenamente seguros… Finalmente un apunte triste…El lamentable fallecimiento de Nine Conde Vázquez, muy conocido y apreciado entre amplio sector de la sociedad marsoteña….Descanse en Paz. …Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…