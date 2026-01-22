Turismo internacional en ascenso sostenido: Sectur

-En 2025, más de 261 mil turistas extranjeros visitaron y disfrutaron los destinos de Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 22 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas dio a conocer los datos sobre el origen de los visitantes registrados durante 2025, en los que predomina el mercado interno, con 57.8 por ciento de turistas nacionales y 40.8 por ciento de turismo local, mientras que el turismo internacional representó el 1.5 por ciento del total.

“El flujo turístico de 2025 se sustentó principalmente en el mercado nacional y regional”, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, al destacar que el estado alcanzó un récord histórico con 17 millones 417 mil 411 turistas y visitantes durante el año.

El funcionario precisó que los principales estados emisores de turismo nacional hacia Tamaulipas fueron Nuevo León, con el 21.8 por ciento del total, equivalente a 3.8 millones de visitantes; San Luis Potosí, con el 6.3 por ciento, lo que representa 1.1 millones de personas; la Ciudad de México, con el 3.9 por ciento, equivalente a 679 mil visitantes; Coahuila, con el 2.1 por ciento, es decir, 366 mil personas; y Veracruz, con el 1.5 por ciento, que corresponde a 261 mil visitantes.

Asimismo, explicó que el turismo internacional mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, consolidándose como un segmento con alto potencial para generar mayor derrama económica en la entidad.

En este contexto, destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa de manera decidida al sector turístico mediante gestiones estratégicas, alianzas clave y una amplia difusión de las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de Tamaulipas, acciones que contribuyen a posicionar al estado como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

“Existe una oportunidad estratégica para fortalecer la captación de turismo internacional, particularmente del mercado estadounidense, aprovechando la cercanía geográfica y la conectividad carretera, y en ello estamos enfocando nuestros esfuerzos”, concluyó el titular de Turismo.