Promueve el INJUVE una cultura de paz para erradicar la violencia en todas sus expresiones

-Mediante programas y pláticas como “No + Violencia” y “Amores sin Violencia”

Padilla, Tamaulipas.-Enero 22 de 2026.- En el marco de una campaña permanente en fortalecer el tejido social, la unidad y la paz social en la entidad, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) realiza acciones que promueven las relaciones afectivas libres de violencia, fomentando la amistad y el amor.

“Siguiendo la visión y el compromiso humanista de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, es importante realizar actividades de convivencia con la familia y los amigos para pasarla bien y reafirmar el compromiso social, logrando un cambio cultural donde se viva con respeto, equidad y sin imposiciones, erradicando la violencia en todas sus formas para construir una sociedad más segura para todas las personas”, expresó Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE.

“Actualmente, con la obligación de promover espacios seguros y respetuosos, el INJUVE promueve el programa ‘No + Violencia’, para ayudar a prevenir, acompañar y actuar frente a distintas expresiones violentas, con especial énfasis en entornos académicos y un add-on especializado en violencia de género y relaciones románticas o de noviazgo”.

“Sumando a estas acciones, el INJUVE, a través de su coordinador en el municipio de Padilla, Juan Manuel González Estrada, impartió la plática ‘Amores sin Violencia’ a estudiantes de las escuelas Telesecundaria María Guadalupe López M., del ejido San Patricio, y la Telesecundaria Magdaleno Aguilar Castillo, del ejido Conrado Castillo”.

“La implementación de estos programas y pláticas es con el fin de reflexionar sobre cómo viven sus relaciones y eliminar conductas agresivas normalizadas, promoviendo el respeto en las relaciones familiares, amorosas y de amistad”, informó.

Finalmente, dijo que con estas acciones el Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias, promueve la cultura de la paz mediante campañas que se enfocan en la educación, visibilización, prevención y denuncia de conductas violentas, ofreciendo herramientas para identificar el abuso y garantizar una vida libre de violencia para todas y todos.