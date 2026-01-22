POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En un sistema democrático, reforma si, recorte$ no,

La Reforma Electoral que va a discutirse en el Congreso a principios de febrero, al tener entre sus propósitos reducir los recursos a los partidos políticos, impacta principalmente a la segunda fuerza política (PAN) en Tamaulipas, y para llevarse a cabo, requiere de la anuencia de las corrientes minoritarias como son el PVEM y PT, cuya aprobación debe estar antecedida por algún acuerdo compensatorio porque también serán afectados.

De ahí que el diputado local panista, Gerardo Peña Flores, esté levantando la voz para aludir al riesgo que eso representa para la equidad electoral. Al reducir hasta en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, se asestará un fuerte golpe a la competencia electoral, a la equidad, y sin esos atributos, corre peligro la democracia que tanto ha costado construir.

Si bien es cierto que los recursos actuales allegados a los partidos políticos no tienen la aprobación ciudadana, la reducción de éstos es algo muy conveniente para el partido en el poder. Contra esa percepción, el partido Morena tendrá que construir su estrategia, siempre que sume el voto de sus aliados menores que también se perjudican con el recordé del financiamiento público.

En ese horizonte el PAN está contra las cuerdas, es obvio que un recorte de esta magnitud le afectará a ese partido y a otras fuerzas minoritarias, que están en los terrenos de la alianza guinda. Y por el contrario el partido en el gobierno, podrá conservar ventajas para mantenerse en el poder.

Peña Flores se maneja con prudencia, sin alegatos que pudieran amenazar la negociación de acuerdos. En la escena estaremos viendo, si la fracción de Morena ejerce el absolutismo, o teje acuerdos.

La escuela priista es un ejemplo en habilidad, porque históricamente no abusó de su poder mayoritario, supo construir alianzas, repartir el poder, aunque siempre se quedaba con la tajada mayor, pero entregaba una parte de las representaciones. Cuando dejó de hacerlo en algún momento, se encontró sin competidores, y ese es el peor escenario, no tener competencia por haberla socavado. La fórmula es pluralidad y alternancia para sostener un sistema democrático.

CONGRESO EXHIBE INCOMPETENCIA DEL SECTOR SALUD. – La intervención del Congreso de Tamaulipas ante la falta de regulación de consultorios médicos, puso de relieve un tema ya conocido, que se ha mantenido vigente ante la tolerancia de las autoridades de Salud, la cual no sabemos si es por incapacidad o por complicidad, o una combinación de ambas. La cuestión es que se puso de manifiesto la existencia de consultorios médicos que operan fuera de la ley, por lo cual el Poder Legislativo exige una acción inmediata de inspección y cuando se verifique el incumplimiento de las reglas establecidas, proceder a su clausura, con la correspondiente infracción.

Se trata de un exhorto, usted dirá que, como muchos otros, no han reportado resultados, ni buenos, ni malos. Es decir, nunca han informado por lo menos no de manera pública y en el mismo escenario que se hizo el primer planteamiento, a que acuerdo se llegó, etc. Esperemos que este no sea el caso, porque los que le antecedieron, igual que ahora, son temas que amenazan la salud pública

El dictamen presentado por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, establece la existencia de numerosos “establecimientos que ofrecen servicios médicos sin contar con licencias sanitarias, ni personal debidamente acreditado, lo que coloca a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Lo más alarmante del reporte presentado es que “existen antecedentes documentados de clínicas clandestinas que utilizan insumos caducos, carecen de condiciones mínimas de higiene o cuentan con infraestructura inadecuada, prácticas que además de ilegales violan el derecho humano a la protección de la salud”. Así o más claro el reporte, para que la Secretaría de Salud actúe de inmediato.

DIF VICTORIA FOMENTA PREVENCION SOCIAL. – La presidenta del DIF municipal Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, protocolizaron un convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil A.C. orientado a la prevención social de las violencias, el consumo de sustancias y el cuidado de salud mental, para evitar conductas de riesgo y fortalecer el bienestar emocional de las y los jóvenes victorenses.

La perspectiva de la señora Lucy de Gattás, es trabajar unidos y en equipo para fomentar condiciones para el desarrollo y futuro de la juventud, asi lo puso de manifiesto en el acto previo protocolario a un ejercicio de expresión y diálogo en torno a este tema.

El foro en cuestión se desarrolló bajo el tema: “Que hablen los Jóvenes”, donde expusieron indicadores de riesgo y necesidades de atención integral, y contó con la participación de la Dra. Laura Gaither Jiménez, directora de los Centro de Integración Juvenil.

Participaron estudiantes de bachillerato y universidad junto a creadores de contenido – influencers – en el foro, donde expusieron indicadores de riesgo y necesidades de atención integral. Fue tema, el consumo de drogas, la depresión y los trastornos de ansiedad, que se traducen en pérdida de años de vida saludable, así lo indicó el Dr. Ángel Prado García, director operativo del patronato de los Centros de Integración Juvenil.