Por: Raúl Terrazas Barraza

La gira presidencial

Relevante para este fin de semana es la visita de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que, al parecer estará en la zona centro y el Norte de la entidad, en gira de trabajo con el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Llega a Tamaulipas proveniente de los estados de Puebla y Veracruz, en los cuales, como programado está la conferencia de prensa que tiene casi todos los días, para hablar sobre temas de interés nacional y de las acciones que lleva a cabo su administración.

El jueves estuvo en Puebla y este viernes llega a Veracruz, donde la conferencia de prensa será en la base Aero-naval y participará en eventos relacionados con la entrega de viviendas y pensiones del bienestar.

En ese mismo esquema será la visita a la capital de Tamaulipas, vivienda, pensiones y además se agrega un recorrido por las obras de construcción de la segunda línea del Acueducto a través del cual se abastece de agua para uso y consumo humano a la población victorense y que se realiza con una fuerte inversión federal autorizadas por ella.

De conformidad con el programa del recorrido oficial que lleva a cabo la Doctora Sheinbaum Pardo, en Tamaulipas estará dos días, porque el domingo según fue anunciado por la secretaria de Economía del Gobierno del Estado, Ninfa Cantú Deándar, la titular del Poder Ejecutivo Federal viajará a Nuevo Laredo.

Lo hará para inaugurar las nuevas oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas, cuyas obras ya están terminadas y los funcionarios que tenían su base en la Ciudad de México, ya están listo para trabajar desde aquella fronteriza ciudad.

De la misma está en agenda llegar a Reynosa, para la entrega de viviendas a las personas que fueron afectadas por las inundaciones del hace meses, tras la presencia de lluvias atípicas y que, en su oportunidad fueron visitadas por la propia presidenta de la República y funcionarias de su Gabinete, como la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes y la Coordinadora General de protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Vázquez Alzúa.

La puesta en operación de Aduanas en Nuevo Laredo, convierte en automático a Tamaulipas como un referente del comercio internacional y de la logística, factores que incentivarán de forma marcada el desarrollo económico de la región fronteriza de Tamaulipas, pero, también de la entidad, porque la logística requiere de inversiones que permitan agilizar el traslado de mercancías desde los puntos de entrada a los centros de consumo.

La descentralización de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que era como un sueño, ya es una realidad, dijo Cantú Deándar y aseguró que en mucho tiene que ver las estrategias encaminadas a mejorar los entornos sociales y económicos, con acciones, sobre todo en seguridad, porque ello ha dado certidumbre a los proyectos estratégicos.

A propósito de este punto, los proyectos estratégicos, se espera que, en la conferencia de prensa de la presidenta de México en Ciudad Victoria, se anunciará un plan presupuestal para el mejoramiento de las carreteras federales, a efecto de rehabilitarlas y terminar obras que se encuentran no a medias, sino a menos de la cuarta parte de avance, como es el paso elevado en la entrada a Mainero, a la altura del poblado de Magueyes.

Los otros

Da la impresión de que el Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Victoria, Carlos Charles Ortiz tiene muchos conflictos para hacer que su desempeño sea apropiado y peor, cuando hay la versión del grave riesgo que corren los trabajadores de su área que se encargan de atender las constantes demandas de la ciudadanía sobre el alumbrado público.

Esto del riesgo, porque hace unos días, debido a las malas condiciones mecánicas de las grúas de canastilla que usan para las reparaciones, se vino abajo con todo y el electricista, que resultó con lesiones leves, pero, el aviso y el susto, son suficientes para que el funcionario convenza a quienes manejan los dineros del Ayuntamiento para que adquieran unidades nuevas o seminuevas y suficientes para resolver las peticiones de la ciudadanía.

Cierto que se han comprado unidades nuevas para algunas áreas, sin embargo, para la atención de reparaciones o quejas, la falta de quipos y herramientas es manifiesta, cosa que contrata con tanto argüende político de funcionarios, que desde el presente se dedican a arañar el futuro como si los ciudadanos no supieran que solo jalan agua a su molino, verbigracia el Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Esto también incluye al Regidor Óscar Narváez Ramos, quien anda en plan de conquista con los ciudadanos a base de promesas y fotos con la gente, pero, a la hora de resolver, todo queda en eso, promesas.

La nueva modalidad de asalto en despoblado a los padres de familia en los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, CBTIS, son las clases de regularización que, con toda alevosía y ventaja prepararon los directivos de esas instituciones para las dos últimas semanas del mes de enero, es decir, en estas fechas.

El modus operandi para antes de que inicien las clases del nuevo semestre, es que, las calificaciones finales se las dieron a los alumnos antes de que terminara la segunda semana de enero y para sorpresa de muchos, pero, sobre todo de los padres de familia, resultó que hasta estudiantes de calificaciones arriba de nueve, salieron con materia no aprobadas, pese a que, en el sistema existe la versión de que sí pasaron porque tuvieron calificación aprobatoria.

El asunto es que, una vez comunicadas las fallas de las y los estudiantes, con el acompañamiento de los padres de familia, los alumnos tuvieron que hacer frente a su nueva realidad escolar, pagar un curso de dos semanas por cada materia, mismo que tiene un costo de 300 pesos por materia.

Aunque se dieron todo tipo de alegatas entre papás y administrativos, sin la presencia de los maestros responsables de las materias, para que convencieran a los familiares de que sí reprobaron, la salida fue decirles a los padres y a los alumnos que pagar y se alistarán para los cursos o quedaban fuera de la institución, es decir, los darían de baja por las materias reprobadas.

Ese asalto en despoblado, es un muy buen negocio en los CBETIS, porque si fueran 100 alumnos de todos los semestres, y cada uno debe de pagar 300 pesos, esos cursos generan 30 mil pesos, en un escenario en el cual, la comunicación de los maestros sobre la reprobación implica corte parejo, porque no respetan ni a los que tienen calificaciones excelentes y cuyo padre tuvo que pagar a regañadientes.

Estará enterado el secretario de Educación del Estado, Doctor Miguel Ángel Valdez García de este tipo de esquilmo al que se enfrentan las familias de jóvenes que están en escuelas públicas preparatorias. La duda queda.