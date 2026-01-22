Fortalece SET valores cívicos e identidad con Concurso Estatal de Escoltas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 22 de 2026.- Fomentar entre las y los estudiantes valores cívicos e identidad como mexicanos es el propósito del Concurso Estatal de Escoltas que organiza la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Dirección de Educación Secundaria y el Departamento de Educación Física, pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Básica.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, titular de dicha Subsecretaría, informó que este certamen se llevó a cabo en Ciudad Victoria, en su etapa regional, teniendo como sede el Gimnasio de la Escuela Secundaria General Número 4 “Profesor José Santos Valdés Salazar”.

Señaló que esta etapa se desarrolló con la participación de seis instituciones educativas de la región, con 48 alumnas, alumnos y figuras educativas, quienes demostraron su capacidad y disciplina para ejecutar con precisión, sincronía y firmeza los diversos movimientos o ejercicios como parte de una escolta de bandera.

Indicó que con el Concurso Estatal de Escoltas se busca también promover y fortalecer la integración y la reconstrucción del tejido social entre la comunidad escolar en Tamaulipas, acorde con las políticas educativas que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, y que supervisa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Las escuelas que obtuvieron los primeros lugares en el certamen, en su etapa regional, y quienes participarán en el concurso estatal fueron: el primer lugar para la Telesecundaria “Saturnino Bermúdez Luna”; el segundo lugar para la Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón”, y el tercer lugar para el Instituto Cultural Anglo Hispano.