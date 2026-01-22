Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Arnulfo y la prensa

Este jueves por la mañana en conocido salón de eventos, el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, convivió amenamente con los diferentes medios de comunicación en la capital tamaulipeca, en el marco del Día del Periodista. Así arranca el 2026 con todo el líder magisterial y quien ha mantenido una intensa actividad pública y de diálogo constante, incluyendo reuniones de trabajo con autoridades estatales de educación para el seguimiento de una educación de calidad para las y los tamaulipecos, sobre todo en educación básica.

Rodríguez Treviño en su mensaje reconoció la labor que realizan día a día las y los periodistas en Tamaulipas, a quienes calificó como un sector fundamental para la orientación y conducción de la sociedad. Fue un encuentro solamente con representantes de los medios; destacando que el periodismo es una actividad delicada y de gran responsabilidad ya que tiene la capacidad de influir en la percepción social.

Ahí, vimos a un Arnulfo Rodríguez Treviño sereno, tranquilo y rodeado de su equipo de colaboradores, entre ellos, pudimos observar a su fiel particular Ulises Ruiz Pérez, Arturo Arizmendi Terán, Mariano Lara Salazar, entre otros más, y obviamente los representantes nacionales del SNTE en Tamaulipas, Juan Antonio Rodríguez González y Gaudencio Hernández Burgos.

Y es que el oriundo de Charcos, municipio de Villagrán, tiene una vasta experiencia política y lo puso de manifiesto, reiterando que el quehacer sindical, va de la mano con la parte oficial para la solución de la problemática del gremio en los 43 municipios del estado.

Cabe destacar que el líder sindical reiteró su respeto irrestricto a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, dejando en claro que no tiene preferencia por ninguna empresa informativa, sino por la labor social que desempeñan quienes ejercen el periodismo como ética y compromiso.

Por último, refrendó la apertura de la sección 30 del SNTE hacia los medios y reiteró que el sindicato y el magisterio tamaulipeco, continuarán trabajando de manera cercana con la sociedad, con la convicción de seguir aportando a la formación, la orientación y el bienestar colectivo en los próximos años.

NOTAS CORTAS

1.- Convocatoria:

La Secretaría de Educación, a través de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ofrece el trámite del Proceso para la Autorización de los Cambios de Centro de Trabajo, ciclo escolar 2026-2027, dentro de una entidad federativa o al interior de las zonas escolares.

Tienes hasta el 13 de febrero de 2026 para registrar tu solicitud.

Consulta los requisitos en las Bases de la convocatoria

https://www.tamaulipas.gob.mx/…/proceso-cct-2026-2027/

2.- La pregunta de la columna es: ¿Cuántas mujeres están listas para ser candidatas a la gubernatura de tamaulipas?

