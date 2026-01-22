Con Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal, SSPT refuerza seguridad en áreas rurales y naturales

-La vigilancia en estas zonas contribuye al desarrollo económico de la ganadería, la agricultura y el turismo, así como a la protección de comunidades rurales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 22 de 2026.-Integrado por 50 equinos, tres potrillos y 42 elementos comisionados, el Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal ha realizado cerca de 25 mil servicios durante los últimos tres años, a través de su participación en operativos como Santa Engracia, Troncones, Ejido Seguro y Victoria Segura, además de diversas acciones de seguridad y vigilancia en cabalgatas, zonas turísticas naturales, playas y labores de proximidad social.

Estas acciones han contribuido a la consolidación de Tamaulipas como el principal destino de playa en la región noreste del país. Al respecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya informó que la entidad recibió a más de 17 millones de turistas, lo que generó una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos.

Otros sectores beneficiados por el patrullaje a caballo de la Guardia Estatal son la agricultura y la ganadería. Durante la temporada de cosecha, se refuerza la vigilancia en zonas como el destacamento de Santa Engracia, en el municipio de Hidalgo, donde se brindaron 363 servicios de seguridad a citricultores en los últimos tres años.

De manera adicional, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que durante la primera mitad del sexenio se realizaron más de 22 mil operativos Ejido Seguro; mil 078 en el Parque Ecológico Los Troncones, donde también se emplean unidades Polaris y cuatrimotos; así como más de mil 100 operativos Victoria Segura, los cuales cubren los seis sectores de la capital y sus accesos, correspondiendo al Agrupamiento Montado la vigilancia de las áreas suburbanas.

Asimismo, se mantiene presencia permanente en el Parque Estatal El Refugio, en Ciudad Victoria, y durante temporadas vacacionales y de pesca en municipios como Tula, Ciudad Mante, Soto la Marina y Altamira.

La presencia del Agrupamiento Montado en estas zonas permite una respuesta inmediata ante reportes relacionados con tala ilegal de árboles, traslado de semovientes sin documentación, caza furtiva y transporte irregular de materias primas como carbón, palma y madera, entre otros.