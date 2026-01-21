Tamaulipas continúa fortaleciendo el trabajo de artesanos con el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

-La Directora General del FONART sostuvo un recorrido con artesanos tamaulipecos, visita que concluyó en la firma de un contrato de comodato con el ITCA

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- Enfocados en visibilizar el trabajo de los artesanos y artesanas de Tamaulipas, además de abrir oportunidades de emprendimiento que fomenten la preservación de sus prácticas, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, realizó una visita de trabajo en colaboración con el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

“La Secretaría de Cultura está muy al pendiente de apoyar, difundir y exhibir la artesanía de México. A través de estas manos mágicas que tenemos en el país nos dan identidad y qué mejor ejemplo que la cuera tamaulipeca, tan arraigada en el estado”, expuso Sonya Santos Garza, titular del FONART.

Durante su visita sostuvo encuentros junto al equipo del ITCA con diferentes artesanos en Tula y Ciudad Victoria, entre ellos artistas de la cuera, la talabartería, artesanías de madera, tejido de bambú, entre otras técnicas.

“Hay que seguir promoviendo y apoyando todas las iniciativas que tiene el ITCA en pro de la difusión del arte y la cultura y estamos colaborando en ello. Se cree que FONART es solo compra y tienda, pero hay mucho más atrás; capacitaciones, ferias, encuentros y un trato directo con los artesanos”, apuntó Santos Garza.

IMPULSO A ARTESANOS, PRIORIDAD DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS

Como ha sido un compromiso desde el inicio de su gestión, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha visibilizado la labor de los artesanos, tema que continúa siendo eje central en la labor del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

“Siguiendo de cerca la encomienda del gobernador, hemos aprovechado el trabajo en campo, en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, para realizar trabajo de memoria y recuperación de espacios en torno a la gran labor que realizan nuestros artesanos en el estado”, destacó Héctor Romero-Lecanda, director general del ITCA.

Mencionó que esta visita será un parteaguas de oportunidades para el crecimiento económico y cultural de las comunidades artesanales, que, entre otros objetivos, podrá llevar su trabajo a las tiendas FONART disponibles en el país.

“Gracias a la colaboración cercana entre el Gobierno de Tamaulipas con la Secretaría de Cultura, podemos brindar este tipo de oportunidades. Estos esfuerzos simbolizan el compromiso que tenemos por difundir lo nuestro, aquello que da identidad a nuestras raíces, una labor que debe ser dignificada”, puntualizó Romero-Lecanda.

La visita de tres días culminó esta mañana con la firma de un contrato de comodato, que da continuidad al proyecto del inmueble que ocupa el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, ubicado en la ciudad de Matamoros, desde donde se generan proyectos significativos en torno al arte y la cultura para las y los tamaulipecos.