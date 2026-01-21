Realiza STPS talleres de orientación laboral en Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, encabezada por su titular Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa consolidando estrategias efectivas para impulsar la empleabilidad en la entidad, a través de acciones coordinadas que fortalecen las capacidades de quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal.

En cumplimiento de las directrices del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas (SNE), en Altamira se llevó a cabo un taller de orientación laboral en sus instalaciones, dirigido a personas en proceso de búsqueda de empleo. La actividad reunió a 19 participantes, quienes recibieron herramientas prácticas y conocimientos clave para mejorar su perfil laboral, optimizar sus procesos de postulación y ampliar sus oportunidades de colocación.

Illoldi Reyes, señaló que se impulsa una política laboral cercana a la gente, enfocada en la capacitación, el acompañamiento y la vinculación efectiva entre personas buscadoras de empleo y el sector productivo.

Refirió que con estas acciones, la STPS reafirma su compromiso de generar condiciones que permitan a más tamaulipecas y tamaulipecos acceder a un empleo digno, fortaleciendo así el desarrollo económico y social del estado, en sintonía con el gobierno humanista y de la transformación que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya.