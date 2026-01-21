Legalidad y disciplina financiera, ejes del encuentro entre Secretaría de Finanzas y el  Colegio de Abogados de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- Como parte de la agenda de fortalecimiento de relaciones interinstitucionales liderada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Colegio de Abogados de Tamaulipas, en la que se abordaron los proyectos estratégicos puestos en marcha y las acciones de saneamiento de las finanzas públicas que se desarrollan en beneficio de las y los tamaulipecos.

Durante el encuentro, el titular de Finanzas expuso que el orden financiero y la correcta administración de los recursos públicos son resultado de una gestión sustentada en el cumplimiento de la ley, la transparencia y la disciplina presupuestal, elementos fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y la viabilidad de las políticas públicas del estado.

Ramírez González subrayó que el manejo responsable de las finanzas públicas requiere una visión integral del marco jurídico que rige la función gubernamental, así como una coordinación permanente con los distintos sectores profesionales, particularmente aquellos vinculados al derecho y a la impartición de justicia.

Por su parte, los integrantes del Colegio de Abogados de Tamaulipas destacaron la importancia de la legalidad como base del quehacer gubernamental y manifestaron su compromiso de fungir como un puente sólido entre las y los profesionales del derecho y las instituciones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia y de la administración pública en la entidad.

Señaló que esta reunión refleja la coincidencia de visiones entre el Gobierno del Estado y los colegios de profesionistas respecto a que el respeto al marco legal y su adecuada aplicación son factores determinantes para lograr finanzas sanas y un ejercicio del poder público orientado al bienestar social, en congruencia con el proyecto de gobierno que lidera Américo Villarreal Anaya.