Impulsan el pensamiento crítico y la identidad nacional mediante el Maratón por la Lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- En el marco de la conmemoración de los 100 años de la fundación de la Educación Secundaria en México, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó el “Tercer Maratón por la Lectura” en la Telesecundaria “Lauro Aguirre”, ubicada en el ejido Santa Librada del municipio de Victoria.

Rocío Jazmín Ávila Sánchez, directora de Programas Transversales y Equidad de Género de la SET, informó que esta actividad unió a alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, a través de una lectura colectiva de diversos textos de la literatura mexicana, que se consolidó como un puente hacia la justicia social.

Indicó que el impacto del Maratón por la Lectura en las y los estudiantes es muy relevante, pues mediante estas acciones se impulsa el pensamiento crítico y la identidad colectiva de las y los adolescentes, y reafirmó la importancia de la transversalidad como un pilar fundamental para la formación de las juventudes.

Destacó que, mediante estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, asegura que el acceso a la lectura sea un derecho efectivo, consolidando un modelo educativo que prioriza la formación integral y la equidad como motores de cambio en cada rincón del territorio estatal.

Subrayó que los trabajos se desarrollaron en armonía con la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y con la planeación estratégica de la política pedagógica del Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

Al término del maratón, las autoridades educativas entregaron nuevos acervos bibliográficos a la biblioteca del plantel, lo que permitirá ampliar y enriquecer la oferta de libros a disposición de las y los estudiantes de la telesecundaria.