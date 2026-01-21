Impulsa Secretaría de Recursos Hidráulicos obras hidroagrícolas en Abasolo, Gómez Farías y El Mante

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 21 de 2026.- Como parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2025, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, encabezada por Raúl Quiroga Álvarez, participó en la entrega-recepción de diversas obras de infraestructura de riego en municipios de la entidad.

En Abasolo, personal de la secretaría participó en el acto protocolario de entrega-recepción de los trabajos de rehabilitación de 1.140 kilómetros del camino de operación del Canal Lateral 25+600, perteneciente al Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina.

Asimismo, en el municipio de Gómez Farías, se realizó la entrega de la obra de tecnificación de riego en una superficie de 1.21 hectáreas, mediante la instalación de un sistema de riego por goteo con energía solar, en la Pequeña Propiedad Río Frío.

De igual forma, en El Mante, la secretaría participó en la entrega-recepción de la obra de tecnificación del canal sublateral 5+075, en el Distrito de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Las Ánimas, que consistió en el revestimiento con concreto hidráulico de 0.130 kilómetros.

Quiroga Álvarez señaló que estas acciones se realizan con el propósito de fortalecer la infraestructura hidroagrícola, mejorar la eficiencia en la conducción y el uso del agua para riego, impulsar la productividad del sector agrícola y contribuir al desarrollo sostenible del campo tamaulipeco.